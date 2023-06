Wykrakałem. Nowa aktualizacja Windows zepsuje Ci przeglądarkę internetową

Uważajcie.



Wczoraj informowaliśmy Was o dostępności najnowszych, czerwcowych aktualizacji dla systemów Windows 10 i Windows 11. We wpisie poświęconym łatce Windows 11 KB5027231 zażartowałem, pytając Was, czy w związku z jej udostępnieniem jesteście gotowi na problemy z komputerem. Powiedzmy sobie szczerze: te występują zazwyczaj na promilu wszystkich aktualizowanych maszyn, ale... występują. Minął dzień od opublikowania komunikatu, a już poznaliśmy pierwszy krytyczny błąd wywoływany przez patch KB5027231.





Windows 11 KB5027231 psuje popularną przeglądarkę internetową



Pewne grono użytkowników popularnego programu antywirusowego Malwarebytes, ale także Nebula i OneView, którzy pobrali najnowszą aktualizację Windows 11 KB5027231, zauważyło problemy z przeglądarką internetową Chrome. Otóż aplikacja po włączeniu... nie wyświetla się na ekranie. Firma Microsoft potwierdziła istnienie problemu, a przedstawiciele firmy zapewnili, że pracują już nad rozwiązaniem problemu - nie piszcie zatem, że u Was działa, więc problem nie istnieje... ;)



Pracownik Malwarebytes o nicku Msherwood potwierdził, że wystąpiły problemy z modułem Malwarebytes Exploit Protection i jego konfliktem w Chrome w Windows 11, powodujące awarię przeglądarki. Firma stwierdziła, że podejrzewa, że winna jest właśnie poprawka KB5027231.







Błąd może występować tylko wtedy, gdy na komputerze z Windows 11 jako domyślna jest ustawiona inna niż Chrome przeglądarka oparta na silniku Chromium (np. Edge, Opera, Vivaldi itp.).





W oczekiwaniu na ruch Microsoftu istnieje rozwiązanie tymczasowe



Doświadczasz omawianego tu błędu? Ustaw Chrome jako domyślną przeglądarkę albo wyłącz Chrome jako chronioną aplikację w Malwarebytes, co zrobisz w zakładce Ustawienia -> Bezpieczeństwo. Jeśli te sugestie nie zadziałają, wyłączenie ochrony przed exploitami w programie antywirusowym może rozwiązać problem.



Uwaga: wyłączenie Chrome jako chronionej aplikacji w Malwarebytes, podobnie jak wyłączenie ochrony przed exploitami wiążą się z brakiem ochrony ze strony narzędzia przed wybranymi zagrożeniami.



Źródło: Malwarebytes via Noewin