Świetna nowość w Mapach Google. Immersive View również w Polsce

Zamek Królewski na Wawelu, Immersive View w Mapach Google

Funkcja Immersive View w Mapach Google znana jest od ponad roku i nadal robi duże wrażenie. Na szczęście nowy tryb w popularnej aplikacji wciąż jest udoskonalana i obejmuje kolejne ciekawe miejsca na świecie.Immersive View jest już dostępne w Los Angeles, Nowym Jorku, San Francisco, Londynie i Tokio, a już wkrótce internetowy gigant udostępni następujące aktualizacje: Amsterdam, Dublin, Florencja oraz Wenecja. Co więcej, Immersive View obejmiez całego świata, w tym z Polski.Funkcja Immersive View w Mapach Google pozwala odkrywać nowe miejsca w bardziej intuicyjny sposób. Jak to działa? Za pomocą sztucznej inteligencji funkcja łączy miliardy zdjęć Street View i zdjęć lotniczych, by tworzyć realistyczne, wielowymiarowe widoki. To nie koniec, na wygenerowane widoki nakładane są przydatne informacje, takie jak pogoda i ruch w danym miejscu.Google postanowiło docenić również polskie zabytki. Wśród polskich miejsc, które będą widoczne znajdują się m.in.orazW Mapach Google na początku roku wprowadzono funkcję podglądu wskazówek dojazdu (), która umożliwia łatwe śledzenie postępów podróży bez konieczności przechodzenia do pełnego trybu nawigacji. Funkcja ta jest wprowadzana w tym miesiącu w trybach pieszym, rowerowym i samochodowym na całym świecie, na urządzenia z systemami iOS i Android.Zaktualizowano kartę, która umożliwia szybkie przeglądanie wszystkich wyszukanych miejsc poprzez uporządkowanie ich w poręcznym wyróżnieniu z boku ekranu. Nowość ta pozwoli na utrzymanie porządku podczas korzystania z Map Google na komputerze.Google zapowiedziało, że od przyszłego miesiąca wyszukiwane miejsca będą zapisywane nawet po zamknięciu okna Map Google, a użytkownicy będą mogli usuwać przeglądane miejsca, planować wiele podróży jednocześnie, a nawet wyznaczać trasę do wszystkich miejsc docelowych na swoim planie podróży.Źródło: Google