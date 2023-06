Windows 10 i 11 instalują sterowniki graficzne bez wiedzy użytkowników

Kolejne problemy…



Okazuje się, że Windows 10 i 11 po raz kolejny robią coś wbrew woli użytkowników. Tym razem zaczęto donosić o instalowaniu sterowników graficznych bez wiedzy posiadacza sprzętu, co może spowodować liczne problemy. Niekiedy problem występuje nawet wtedy, gdy ręcznie została wyłączona opcja automatycznych aktualizacji – sytuacja wydaje się więc dosyć poważna. Zerknijmy na nią nieco bliżej.





Windows zainstaluje sterowniki graficzne, a Ty się o tym nie dowiesz



Ostatnio pojawia się sporo informacji o kłopotach wywołanych przez systemowe update’y. Kilka godzin temu dawaliśmy Wam znać o tych spowodowanych czerwcowymi nowościami zaimplementowanymi do Windowsa 11, natomiast w ubiegłym tygodniu wykryto błąd polegający na automatycznym instalowaniu opcjonalnych aktualizacji. Jak się okazuje – to zaledwie wierzchołek góry lodowej.



Coraz więcej osób zgłasza, że Windows 10 i 11 zaczynają wymuszać instalację sterowników graficznych – nawet jeśli taka opcja jest wyłączona w ustawieniach. System po prostu to ignoruje i decyduje się na wgranie czegoś, co nie do końca jest po myśli klienta. Doliwy do ognia dolewa fakt, że nieistotny jest w tym przypadku model GPU, oprogramowanie nie jest wcale wybredne. Posiadacze kart AMD czy NVIDIA muszą więc mieć się na baczności.





This is what I was getting yesterday everytime I restarted my PC I ended up formatting it and installing Windows 10, I only had 11 installed for a day anyway as its a fresh pc but still a day's of downloading stuff lost pic.twitter.com/Dts3wK8EkX — Adrian Wujtowicz (@adi6293) May 30, 2023

Oczywiście we większości przypadków tego typu proces nie ma wpływu na działanie komputera, lecz część osób było zmuszonych do ponownego zainstalowania systemu, co zostało nawet udokumentowane przez niektóre ofiary. Jedna z nich po każdym restarcie widziała na ekranie powiadomienie o automatycznej instalacji sterowników. W tym przypadku pomógł powrót do Windowsa 10.



Takich sytuacji jest więcej i o ile jestem zwolennikiem aktualizowania wszystkiego, co się da, to doskonale zdaję sobie sprawę, że niektóre update’y potrafią sprawiać problemy. Nie wszyscy internauci chcą posiadać najnowszą wersję systemu/usługi i deweloperzy powinni im to umożliwiać. Przymusowe instalacje aktualizacji nie są niczym dobrym, co widać po tytułowej sytuacji.



Microsoft nie ustosunkował się jeszcze do występującego problemu, więc pozostaje mieć nadzieję, że prędzej czy później błąd zostanie naprawiony. W przeszłości zresztą dochodziło już do podobnych sytuacji.



Źródło: TechSpot, Twitter (@adi6293), GryOnLine.pl / Zdjęcie otwierające: wł.