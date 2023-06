Jesteś gotów na problemy z komputerem? Czerwcowa aktualizacja Windows 11 udostępniona

Najnowsza aktualizacja Windows 11



Drugi wtorek miesiąca już za nami, a to może oznaczać tylko jedno: systemy Windows 10 i Windows 11 otrzymały najnowsze aktualizacje zbiorcze, wydawane w ramach cyklu Patch Tuesday. W przypadku Windows 11 na swoich komputerach w ramach Windows Update zobaczycie poprawkę o numerze KB5027231, o ile korzystacie z najnowszego wydania Windows 11 22H2. Nowy patch zawiera uaktualnienia zabezpieczeń oraz wsparcie dla istotnej aktualizacji o nazwie Moment 3.





Aktualizacja Windows 11 KB5027231 – co nowego?



Osoby, które wyszukają dziś najnowsze dostępne aktualizacje dla Windows 11, zobaczą napis:



2023-06 Aktualizacja zbiorcza dla systemu Windows 11 Version 22H2 dla systemów opartych na architekturze x64 (KB5027231)



Źródło: mat. własny



Nie zainstalujesz jej teraz? Twój opór nic nie da, bowiem Microsoft wymusi instalację za jakiś czas. Oczywiście odłożenie tego procesu w czasie może Ci pomóc uniknąć potencjalnych problemów, jakie łatka wywoła. A jakieś, na bliżej nieokreślonej, malutkiej liczbie konfiguracji na pewno spowoduje. Ja ją zainstalowałem, ale na razie nie widzę niczego niepokojącego. U mnie zawsze niemal wszystko działa poprawnie, ale wiem, że niektórzy czytelnicy donoszą od czasu do czasu o problemach.



Pośród zmian widać kilka usprawnień jakościowych. Na przykład w jednym miejscu można wygodnie zerknąć na wolne zasoby na OneDrive na wszystkich subskrypcjach podpiętych pod jedno konto. Znajdziesz to przechodząc do menu Kont w sekcji Ustawień.



Znacznie istotniejsza zmiana to wprowadzenie obsługi wsparcia dla Bluetooth Low Energy Audio. Po sparowaniu z głośnikami lub słuchawkami wykorzystującymi BT BLE powinniście odczuć dłuższy czas działania urządzenia na baterii, a być może odrobinkę lepszą jakość dźwięku.



Wśród innych poprawek widzę jeszcze wyeliminowanie problemu z odtwarzaniem dźwięku w Windows 11 na komputerach z wybranymi procesorami, a także wyciekiem pamięci towarzyszącemu procesowi drukowania bogatych w tekst dokumentów. Cała masa pomniejszych zmian nie dotyczy użytkowników z Polski.





Źródło: mat. własny