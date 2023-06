Jak wysłać na Messenger wiadomość zapakowaną w prezent?

Zabawny trik.

Jeśli podobnie jak ja ostatni rok spędziliście leżąc gdzieś pod kamieniem, albo po prostu niespecjalnie interesują Was nowości w komunikatorze Messenger , Waszej uwadze mogła umknąć ciekawa funkcjonalność wprowadzona do popularnej aplikacji jakiś już czas temu. Mowa o opcji przesyłania, czy też jak kto woli: wysyłaniu wiadomości tekstowych, które treść wyświetlają dopiero wtedy, gdy odbiorca tapnie w wirtualny pakunek.To akurat bardzo proste zadanie - obok wiadomości opakowanej w prezent da się wysłać jeszcze trzy inne rodzaje efektów. Skupmy się jednak na prezencie.Otwórz aplikacjęi rozmowę z osobą, której chcesz wysłać zapakowany komunikat.Napisz wiadomość, ale jej nie wysyłaj.Tapnij w ikonę z lupką i zwróć uwagę na sekcję "wyślij efekty".Wybierz ostatni z efektów - prezent.

Jak wysłać wiadomość w formie prezentu na Instagramie?

Źródło: mat. własny - zrzut ekranuPo tapnięciu w rodzaj efektu (w tym wypadku prezent), wiadomość zostanie natychmiastowo wysłana do odbiorcy.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuW treści wiadomości będzie ona widniała jako pakunek. Gdy odbiorca dotknie go, zostanie mu zaprezentowana treść wiadomości. Co ważne, ten rodzaj efektu działa również na konwersacjach grupowych.Niestety, nie ma takiej opcji. Nie da się też zapakować linku oraz innych załączników -Wysłaną wiadomość można usunąć tak, jak dowolną inną wiadomość. Wystarczy przytrzymać na niej palec i wybrać odpowiednią opcję.Czynność wygląda analogicznie do tego, jak robi się to na Messengerze. Nieco inny jest tylko interfejs, ale na podstawie poradnika dla Messengera na pewno sobie poradzisz.Źródło: mat. własny