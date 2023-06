Film z bootowania Windows 95 wprawia w nostalgię. Pamiętasz te dźwięki?

Sentymentalna podróż w przeszłość.

Dźwięki uruchamiania Windows 95

Młodsi czytelnicy naszego serwisu miło wspominają Windows 7. Ci nieco starsi za kultowy system uznają ponadto Windows XP. Przyznaję, że zaliczam się do obu tych grup. Pamiętam jednak doskonale czasy, gdy korzystałem jeszcze z Windows 98, a nawet Windows 95 i wiecie co? To właśnie Windows 95 wygenerował u mnie całą masę wspomnień. Niedawno w sieci natknąłem się na nagranie prezentujące proces bootowania tego systemu, któremu towarzyszyły wszystkie odgłosy charakterystyczne tak dla OS-u, jak i pecetów z tamtych lat. Znowu poczułem się jak w latach 90' XX wieku. Wy też możecie.Po lekturze wczorajszego wpisu Piotra, w którym pisał o nostalgicznych tapetach udostępnionych za darmo przez Microsoft, wzięło mnie na wspominki. Próbowałem przypomnieć sobie mój pierwszy komputer. Był to sprzęt z procesorem Intel Pentium 233 MMX , na którym pierwszą z uruchomionych gier był Need for Speed 2 Special Edition. Pracował oczywiście pod kontrolą systemu Windows 95, kojarzącego mi się dziś z trzema rzeczami: kolosalną liczbą blue screenów , napisemoraz specyficznym dźwiękiem odtwarzanym na etapie wczytywania zawartości pulpitu.Poniższy materiał wideo pozwoli Wam przypomnieć sobie nie tylko dźwięk wczytywania Windows 95, ale też charakterystyczne odgłosy wydawane przez cały komputer na etapie włączania OS-u. Uwagę zwraca przede wszystkim hałas emitowany przez talerzowy dysk twardy. Swoją drogą, nie wiem jak Wy, ale ja dziś w swoim pececie nie mam ani jednego nośnika HDD. Cenię sobie szybkość i bezgłośną pracę dysków SSD M.2.Jeśli chcesz odświeżyć sobie pamięć, przypomnieć interfejs kultowego systemu i poklikać trochę w starym środowisku graficznym, uruchom sobie Windows 95 jako plik wykonywalny. Teraz. Na dowolnej platformie. Windows 95 w Javascript działa na (niemal) czymkolwiek.A z czym Wam kojarzy się Windows 95? Macie miłe wspomnienia czy wręcz przeciwnie?Źródło: mat. własny, YouTube