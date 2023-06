Nowe funkcje w Windows 11. Dwie istotne zmiany

Drobne, ale ważne nowinki.

Wyciszanie powiadomień Windows 11

Podgląd haseł w Windows 11

Dziś rano przekazywaliśmy Wam kolejne nieoficjalne doniesienia na temat systemu Windows 12 . Zanim gigant z Redmond przygotuje nową wersję swojego OS-u, będącą w istocie kolejną dużą aktualizacją funkcji dla Windows 11, użytkownicy bieżącego wydania systemu otrzymają dlań garść istotnych poprawek. W przygotowaniu jest na przykład patch wprowadzający dwie zmiany, wpływające pozytywnie na korzystanie z oprogramowania. Dotyczą one przechowywanych haseł Wi-Fi oraz powiadomień prezentowanych w obrębie Windows 11.Z początkiem maja publikowałem krótki poradnik mający przynieść ratunek wszystkim tym osobom, które mają dość nawału powiadomień wyświetlanych przez Windows 11. Microsoft jest świadom tego, że ich zbyt duża liczba irytuje, w związku z czym już niebawem wdroży ważną poprawkę, umożliwiającą szybką ich redukcję.W przypadku cyklicznego otrzymywania wielu alertów z dowolnej aplikacji i braku interakcji z tymi powiadomieniami, system Windows 11 wyświetli kolejny alert (sic!), sugerujący wyłączenie powiadomień dla tej konkretnej aplikacji. Jest to prosty sposób na ograniczenie spamu pochodzącego z przeglądarek internetowych, zapory systemu Windows, Netflixa i z czego tylko korzystacie.I nie, rozwiązanie nie bazuje na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Prosty algorytm wykrywa Wasze interakcje z powiadomieniami i... tyle. Jeśli jest ich mało, sugeruje dezaktywację natrętnych komunikatów. Wystarczy kliknąć w przycisk "wyłącz" (ang. turn off).Druga z nowinek to drobiazg, ale z gatunku szalenie przydatnych. Microsoft w zapoznawczych wersjach Windows 11, testowanych w ramach programu Windows Insider, sprawdza działanie nowego, uproszczonego podglądu zapisanych haseł do sieci Wi-Fi. Już niebawem będzie można uzyskać do nich wgląd z poziomu menu->->->Podobno oprócz błyskawicznego wglądu w hasła do Wi-Fi użytkownicy odczują poprawę jakości połączeń w sieciach Wi-Fi Passpoint. Poczekamy, zobaczymy.Obie wyżej wymienione zmiany zagoszczą w aktualizacji Windows 11 23H2 , czyli jesiennej aktualizacji Windows 11 (Windows 11 Fall Update).Źródło: Microsoft