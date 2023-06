Windows 12 nieoficjalnie zapowiedziany

Jesteście gotowi na Windowsa nowej generacji?

Premiera Windows 12

Windows 10 miał być ostatnim systemem operacyjnym firmy Microsoft, ale potem pojawił się Windows 11 i pewnym stało się, że wcześniejsze zapewnienia rozminęły się z rzeczywistością. Windows 11 zaliczył debiut jako bardzo rozbudowana, darmowa aktualizacja dla Windows 10 i Windows 12 będzie dokładnie tym samym dla "jedenastki". Informowaliśmy Was jakiś czas temu, że Windows 12 zadebiutuje w 2024 roku i wygląda na to, że nowa generacja Windowsa jest faktycznie tuż za rogiem.W trakcie konferencji Microsoft Build 2023 firma z Redmond zapowiadała pokaźną liczbę nowości dla Windows 11. Jeden z teaserów zawierał sugestię, co do rychłego debiutu kolejnej dużej aktualizacji, którą będzie właśnie Windows 12.Podczas jednego z wykładów pokazano widzom zrzut ekranu, zawierający odniesienie do sesji poświęconej "systemowi Windows nowej generacji" (ang. The next generation of Windows). Prezentowane w ramach aplikacji kalendarza wydarzenie zaplanowane było na godzinę 10:30, 24 maja 2024 roku. Panos Panay miał prowadzić tę sesję przez 40 minut.