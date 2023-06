Wysokie rachunki za Mapy Google. Korzystasz? Uważaj

Niespodziewane opłaty.

Wysoki rachunek za Google Maps

Ostatni raz na dłuższych wakacjach byłem dwa lata temu. Wiem, to dość smutne, ale nie piszę tego wcale po to, żeby się Wam żalić, ale dlatego, bo przypomniałem sobie artykuł, jaki popełniłem po powrocie z podróży. Byłem wtedy wściekły na własną głupotę, umiarkowanie wzburzony na praktyki operatorskie, ale przede wszystkim chciałem Was przestrzec przed tym, abyście nie popełniali moich błędów. Minęły dwa lata, a mój wpis o zawierający w tytule prowokacyjne żądanie zdelegalizowania Szwajcarii nadal pozostaje aktualny. Dziś chcę Was przestrzec zawczasu przed wysokimi rachunkami za korzystanie z Map Google. I Spotify. I innych aplikacji.Błyskawicznie zbliża się sezon wakacyjny. Już za niecałe dwa tygodnie polska młodzież ze szkół podstawowych i średnich zakończy swój rok szkolny i uda się z rodzicami, bliskimi oraz znajomymi na mniej lub bardziej zasłużony odpoczynek. Zdecydowana większość kierowców podczas przemieszczania się samochodem sięga po sprawdzoną aplikację w postaci Map Google . Nic dziwnego, bowiem na ten moment jest to najlepsza, a z pewnością najpopularniejsza z apek tego rodzaju. Warto pamiętać o tym, że sięganie po nią może skutkować bardzo wysokim rachunkiem.Niektórzy z Was domyślają się już zapewne dlaczego przywołałem swój wpis dotyczący Szwajcarii. Ten kraj to prawdziwy roamingowy horror w sercu Europy. O ile bowiem wyjeżdżając do bardzo egzotycznych krajów pamięta się o wysokich opłatach za roaming, to w przypadku Szwajcarii wiele osób za to zapomina. Tymczasem stawki są przerażająco wysokie. 1 MB (słownie: jeden megabajt) transferu danych w tym kraju kosztuje, w zależności od operatora. I nie, Wasze nielimitowane pakiety w Szwajcarii nie działają. Udajesz się w Europę i przejeżdżasz przez Szwajcarię? Wyłącz dane pakietowe, bo zapłaczesz.