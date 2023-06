5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #340]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

HiPaint

Cena: 0 zł / Android: 7.0 i nowsze

W tym tygodniu prezentujemy rozbudowaną aplikację do rysowania, narzędzie pozwalające generować palety kolorów, a także ciekawy tytuł dla osób uczących się języków obcych. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z dopracowaną grą przygodową oraz kolorowankami dla relaksu.

Color Palette

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 1,39 zł-34,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Rozbudowana aplikacja do rysowania. Oferuje zestaw zaawansowanych narzędzi, dzięki którym stworzymy szkice, obrazy czy ilustracje bezpośrednio na smartfonie. Do naszej dyspozycji są różnorodne pędzle z setkami możliwych ustawień. Aplikacja obsługuje warstwy, pozwala stosować filtry i efekty specjalne, a także umożliwia przygotowanie animacji.Nie zabrakło również funkcji automatycznego zapisywania zmian.

Smart Book

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,79 zł-70,00 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Łatwe w obsłudze narzędzie przydatne podczas pracy z kolorami. Pozwala szybko generować dowolne kolory i całe palety barw. Każdy kolor ma widoczny kod, który można szybko skopiować i wykorzystać w swoich projektach. Nie zabrakło również możliwości pobierania kolorów ze zdjęć - wskazujemy konkretne punkty lub automatycznie generujemy cały zestaw barw.Aplikacja jest w pełni darmowa i nie wyświetla reklam.

Medieval Merge

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 6,99 zł-349,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Ciekawy tytuł dla osób, które chcą doskonalić umiejętność posługiwania się językiem obcym. Pozwala bowiem na czytanie książek wraz z równoległym tłumaczeniem. W zależności od potrzeb, tłumaczymy całe akapity lub wskazujemy pojedyncze słowa. Nie zabrakło również opcji słuchania wybranego fragmentu.Trudniejsze zwroty możemy dodać do słownika i wyeksportować go do zewnętrznego pliku (wydruk lub nauka w oddzielnej aplikacji).

Fancy Color

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 5,79 zł-409,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Wciągająca gra przygodowa. Łączy w sobie cechy kilku gatunków (RPG, match-3) i oferuje ciekawą fabułę w starannie wykonanej oprawie graficznej. Przemierzamy tajemniczą krainę, walczymy z wrogami, rozwiązujemy zagadki i pomagamy lokalnym mieszkańcom. Po drodze zdobywamy niezbędne narzędzia (w tym celu musimy rozwiązywać plansze i łączyć elementy znane z gier typu match-3) i broń i ulepszamy nasze wyposażenie.

Mobilna kolorowanka dla każdego. Zapewnia nieskomplikowaną zabawę o niespiesznym i typowo relaksacyjnym charakterze. Kolorujemy według numerów - wskazujemy palcem odpowiednie obszary, aby wypełnić je określoną barwą. Do naszej dyspozycji są tysiące obrazków podzielonych na dziesiątki kategorii (kreskówki, lifestyle, domy, dzieci itp.).Nie zabrakło również możliwości korzystania z ułatwień czy kolorowania obrazków niespodzianek.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!