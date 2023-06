Food Stylist - lepiej grać po jedzeniu (recenzja gry)

Miły dla oka tytuł relaksacyjny.

Food Stylist – zostań stylistą żywności

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,69 zł-459,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Mówi się, że jemy oczami. Nic zatem dziwnego, że reklamy żywności są tak starannie przygotowywane - każdy szczegół ma znaczenie. Firmy zatrudniają nawet fotografów żywności i stylistów.Food Stylist to przyjemna gra symulacyjna, dzięki której wcielimy się właśnie w rolę stylisty jedzenia. Naszym zadaniem będzie dekorowanie stołu, dobór składników i dodatków - wszystko po to, aby zrobić idealne zdjęcie i zająć jak najwyższe miejsce w głosowaniu.Mechanika gry jest prosta. Rozpoczynamy jedno z dostępnych zadań (każdego dnia odblokowujemy nowe wyzwania i lokalizacje) i od razu przystępujemy do stylizacji. Dostępne produkty są podzielone na kategorie cenowe. Nie zawsze wystarczy nam wirtualnych środków na zakup najciekawszych dodatków. W tym cała zabawa, musimy wykazać się kreatywnością. Na koniec robimy zdjęcie i czekamy na wyniki głosowania. Im wyższa lokata, tym więcej zarobionych środków - i tak zabawa kręci się w kółko. Co ciekawe, w dużej mierze głosują inni gracze. My również co jakiś czas dostajemy zestaw zdjęć do oceny.Grać możemy za darmo. Oczywiście mikropłatności są wszechobecne i dają dostęp do ciekawych produktów, ale nie są wymagane do osiągania dobrych wyników.