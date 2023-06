macOS 14 Sonoma - wszystko, co powinieneś wiedzieć

Nowości, data premiery, wspierane urządzenia.

macOS 14 Sonoma - nowości

"zoptymalizowanych wrażeniach w grach"

macOS 14 Sonoma - jakie urządzenia?

iMac Pro z 2017 i nowsze

MacBook Pro z 2018 i nowsze

MacBook Air z 2018 i nowsze

Mac mini z 2018 i nowsze

iMac z 2019 i nowsze

Mac Pro z 2019 i nowsze

Mac Studio z 2022 i nowsze

macOS 14 Sonoma - kiedy beta?

5 czerwca - udostępnienie macOS 14 Sonoma developer bet

- udostępnienie macOS 14 Sonoma developer bet lipiec - udostępnienie publicznej bety macOS 14

macOS 14 Sonoma - kiedy?

macOS 13 Ventura - 24 października 2022 r.

macOS 12 Monterey - 25 października 2021 r.

macOS 11 Big Sur - 12 listopada 2020 r.

macOS 10.15 Catalina - 7 października 2019 r.

macOS 10.14 Mojave - 24 października 2018 r.

macOS Sonoma, czyli macOS 14, to kolejny po iOS 17 system operacyjny, który firma Apple udostępni jeszcze w tym roku. W trakcie WWDC 2023 gigant z Cupertino zdradził kluczowe szczegóły na jego temat. W jednym miejscu postanowiliśmy zebrać wszystkie najważniejsze informacje, mogące przydać się użytkownikom komputerów Apple.Apple podkreśla jeszcze więcej sposobów personalizacji, m.in. przy użyciu widżetów i nowych wygaszaczy ekranu. Do tego pojawią się udoskonalenia w zakresie prowadzenia wideokonferencji, korzystania z przeglądarki internetowej Safari oraz... gamingu. Tak, producent zapewnia obędą mogły być umieszczane wprost na biurku, a użytkownik uzyska wygodny dostęp do galerii z tymi ulubionymi. Wtopią się one w tapetę i nie będą rozpraszać w trakcie pracy. Możliwe będzie sięgnięcie po widżety z ekosystemu iPhone'ów. Będą one interaktywne, pozwolą sterować inteligentnym domem i wykonywać będą też inne działania.Interfejs macOS 14 Sonoma. | Źródło: Applezostanie w końcu wzbogacone o zmiany w przeglądaniu prywatnym, w tym jeszcze bardziej zaawansowane zabezpieczenia przed śledzeniem i fingerprintingiem. Okna działające w trybie przeglądania prywatnego zablokują się na przykład wtedy, gdy nie będą używane. Ponadto, w Safari pojawią się profile (tak, dopiero teraz), pomagając separować środowiska przeglądania, pliki cookie, grupy kart, ulubione i inne treści. "Safari umożliwi również tworzenie aplikacji internetowych, które zachowują się jak zwykłe aplikacje, zapewniają użytkownikowi wygodny dostęp do ulubionych witryn i są wyposażone w uproszczony pasek narzędzi, upodabniający je do aplikacji lokalnych" - czytamy.prezentować będą w zwolnionym tempie filmowe ujęcia różnych miejsc na świece, na przykład panoramę Hongkongu, piaskowcowe płaskowzgórza Monument Valley w Arizonie i pofalowane wzgórza w okolicach Sonomy na północy Kalifornii. Kompaktowy interfejs logowania przeniesiony na dół ekranu nie będzie zasłaniał wygaszaczy, które płynnie zmieniają się w biurko.W zakresieulepszone zostaną funkcje umożliwiające użytkownikom prezentowanie i udostępnianie treści w aplikacjach wideokonferencyjnych. Pojawi się na przykład nowa nakładka prezentera - efekt wideo, który zaznacza obecność osoby prowadzącej, umieszczając jej obraz na tle prezentowanych treści. Zadebiutują Reakcje, ułatwiające wyrażenia emocji i usprawniony sektor udostępniania ekranu.Interfejs macOS 14 Sonoma. | Źródło: AppleA co z grami?(działa ze wszystkimi produkcjami) sprawi, że gry będą traktowane priorytetowo przy alokacji zasobów CPU i GPU, w efekcie czego mają działać płynniej i utrzymują stabilniejszą liczbę klatek Nowe narzędzia udostępnione deweloperom mają radykalnie upraszczać proces przebudowy mechanizmów cieniujących i kodu generującego grafikę pod kątem możliwości czipów Apple. W skrócie: na Apple jeszcze więcej gier ma wkrótce działać lepiej.Pełna lista zmian w macOS 14 Sonoma w języku polskim znajduje się w polskim biurze prasowym Apple, o tutaj To akurat wiemy już oficjalnie. macOS 14 Sonoma trafi na następujące komputery Apple:Niektóre nowe funkcje nie będą działały na niektórych urządzeniach. Na pewno Apple pozbawi ich starszych komputerów Mac z układami produkcji Intela.Wydanie stabilnej wersji systemu będzie poprzedzona testami beta, podobnie jak ma to mieć miejsce w przypadku iOS 17. Tutaj znamy już chronologię kolejnych wydarzeń:Interfejs macOS 14 Sonoma. | Źródło: AppleJesienią. Kiedy dokładnie? Data premiery macOS 14 Sonoma zapewne pokryje się czasowo z datami premier wcześniejszych dużych aktualizacji macOS. Spójrzmy zatem w karty historii:Prognozowana na tej podstawie data premiery macOS 14 Sonoma to 23 października 2023 roku.Źródło: mat. własny, Apple