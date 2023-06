Prime Video ma otrzymać subskrypcję z reklamami. Amazon snuje plany

Czy to zwiastuje podwyżkę ceny usługi Amazon Prime?

Ile będzie kosztować plan z reklamami?

Reklama na Amazon Prime Video, którą zobaczyłam, gdy włączyłam serial. | Źródło: mat. własneWarto przypomnieć, ze Amazon Prime Video kosztuje miesięcznie. W praktyce z usługi można jednak korzystać zaw ramach usługi, gwarantującej dodatkowo dostęp do darmowej wysyłki na Amazonie w przypadku wybranych produktów, bezpłatnej miesięcznej subskrypcjioraz zmieniających się co miesiąc darmowych bonusów – skórek, broni, a nawet samych gier. Amazon Prime można nawet wykupić na cały rok, płacąc jednorazowoTrudno przewidzieć, jak dużo przyjdzie użytkownikom płacić za Amazon Prime Video w planie z reklamami. Przynajmniej na razie Amazon Prime jest na tyle tani, że trudno sobie wyobrazić dlaczego ktokolwiek miałby po plan z reklamami sięgać. Podejrzewam jednak, że Prime nie będzie wiecznie kosztował niecałe 50 złotych rocznie. Wszystko co dobre, kiedyś się kończy.Źródło: Wall Street Journal , fot. tyt. Unsplash/Thibault Penin