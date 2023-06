Android Beta 3 już jest. Wiemy, co wprowadza

Nowości zainteresują wielu użytkowników.



Android 14 Beta 3 ujrzał właśnie światło dzienne, co jest kolejnym krokiem milowym jeśli chodzi o proces wydawniczy nadchodzącego oprogramowania. Tym razem skupiono się na prywatności, bezpieczeństwie, wydajności, produktywności deweloperów i personalizacji – przy okazji przystosowano szereg usług do tabletów i składanych smartfonów. Przyjrzyjmy się wprowadzonym nowościom nieco bliżej, gdyż część z nich z pewnością przypadnie do gustu użytkownikom.





Kolejna beta systemu Android 14 właśnie zadebiutowała



Do tej pory doczekaliśmy się już dwóch wersji beta Androida 14, które skierowane były głównie do programistów. Google ostrzegało o możliwości wystąpienia licznych błędów i nieprawidłowym działaniu wielu rozwiązań – sami zresztą na ten temat pisaliśmy. Najnowsze wydanie jest nieco inne od tych poprzednich, gdyż stanowi wejście w fazę Platform Stability, co niewątpliwie ucieszy przeciętnych konsumentów. Oprogramowanie stało się stabilniejsze i pełne kompatybilnych aplikacji. Co dokładnie wprowadzono?



Mówimy chociażby o nieliniowym skalowaniu tekstu, co pozwala na jeszcze dokładniejsze dopasowanie wyświetlanych napisów. Poza tym możemy liczyć na możliwość przyznania częściowych uprawnień – nie trzeba więc będzie udostępniać pełnego dostępu do biblioteki multimediów, wystarczy zgoda o ograniczonym zasięgu, która zostanie cofnięta już w momencie działania aplikacji w tle. Dzięki temu internauci mają czuć się jeszcze bezpieczniej.



Oprócz tego należy liczyć się ze zwiększoną liczbą miejsc, w których system wyświetla informacje dotyczące przyznanych usprawnień. Użytkownicy będą więc jeszcze bardziej świadomi danych wykorzystywanych przez poszczególne usługi. Nie brakuje także licznych poprawek bezpieczeństwa oraz nowości widocznych na pierwszy rzut oka.



Chodzi tu o m.in. nową ikonę wskazującą na proces ładowania smartfona. Gdy podłączymy ładowarkę, to procentowy znaczek baterii zostanie zamknięty w specjalnej pigułce, co od razu będzie widoczne. Podczas wykonywania jakichkolwiek zadań nie nadejdą już wątpliwości dotyczące prawidłowego działania przewodu bądź złącza USB-C.



Google stawia także na personalizację, więc klienci mogą wybrać nowe kolory ikon przystosowujących się do aktualnie wybranego motywu.



Ulepszony został także podgląd wykonywanego zrzutu ekranu – wyskakujące ikony nabrały nieco krągłości.



Oprócz tego dodano tutorial odnośnie do gestów, które można używać na smartfonie. Konsumenci mają w ten sposób czuć się zachęceni do korzystania z tej opcji.



Nie brakuje również dostosowania niektórych elementów interfejsu do wzornictwa Material You – tyczy się to głównie przełączników w sekcji Ustawienia.



Android 14 to także opcja personalizacji skrótów i zegarów znajdujących się na ekranie blokady. Można teraz jeszcze bardziej dostosować te elementy do ustawionej tapety – dobra wiadomość.



Zmian jest rzecz jasna więcej, natomiast kolejną ich porcję otrzymamy w lipcu, kiedy to doczekamy się finalnych wersji beta systemu. Warto przy okazji dodać, iż większość z wymienionych wyżej nowości dotyczy smartfonów marki Pixel.



Źródło: Google, 9to5google / Zdjęcie otwierające: Google, pexels.com