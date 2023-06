iOS 17 oficjalnie. Apple pokazało wszystkie wspaniałe nowości

Oto one.



No i stało się to, na co czekali chyba wszyscy użytkownicy smartfonów iPhone. Apple w trakcie WWDC 23 oprócz wielu nowości sprzętowych zaprezentowało światu iOS 17, wraz z aktualizacjami innych swoich systemów - iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 i tvOS 17. Najnowsza wersja oprogramowania zawiera wiele istotnych nowości z zakresu aplikacji do komunikacji, funkcji AirDrop, inteligentnego wprowadzania tekstu i innych. Personalizacja smartfonów iPhone wejdzie na wyższy poziom.



Premiera iOS 17 - nowości

Sam nie wiem od czego zacząć, bo nowinek jest cała masa. Skoro iPhone to smartfon, to zacznę może od udoskonaleń w obrębie aplikacji Telefon. Nie, dialer nadal nie pozwala szybko wybierać kontaktów z poziomu klawiatury numerycznej. Może w iOS 18? Do apki dodano natomiast Plakaty kontaktów, wyświetlane podczas odbierania połączeń przychodzących. Wybierać można zdjęcia lub memoji, a nawet font i kolor nazwy kontaktu. Fajne, tak po prostu.





Plakaty kontaktów w iOS 17. | Źródło: Apple



Kolejna nowość to Live Voicemail, pozwalająca w czasie rzeczywistym sprawdzić transkrypcję wiadomości zostawianej na poczcie głosowej. Użytkownik w dowolnej chwili może odebrać takie połączenie. Co więcej, jeśli tylko Live Voicemail uzna połączenie za niechciany spam, odrzuci je. "Dzięki systemowi Neural Engine transkrypcja Live Voicemail jest generowana bezpośrednio na urządzeniu, a jej treść pozostaje od początku do końca poufna" - zapewnia Apple.





Live Voicemail w iOS 17. | Źródło: Apple



Pozostając przy funkcjach związanych stricte z tym, z czym kojarzy się słowo "telefon".... Wiadomości w iOS 17 poddano znaczącej modernizacji. Od teraz ze zdjęć będzie można tworzyć naklejki Live Sticker i lepiej wyodrębniać nimi obiekty ze zdjęć. Przypominam, że smartfony Apple pozwalają przytrzymać palec na dowolnym obiekcie na zdjęciu w galerii, aby go wyciąć. Teraz z takiego obiektu da się robić ciekawą naklejkę i zapisać ją sobie na potem. Naklejki te są przechowywane w szufladzie użytkownika.







Usprawniono też wyszukiwanie, dodano strzałkę wskazującą ostatnie miejsce w konwersacji i pozwolono udostępniać aktualizacje udostępnionej lokalizacji na żywo w konwersacji. Przesyłane wiadomości audio są automatycznie transkrybowane, co pozwala je szybko przeczytać lub odsłuchać nieco później.



Novum jest też Sesja kontaktu, po rozpoczęciu której: "przyjaciele lub członkowie rodziny otrzymają automatyczne i niezwłoczne powiadomienie o przybyciu użytkownika. Natomiast jeśli użytkownik nie zbliża się do celu, wybranym kontaktom zostaną udostępnione przydatne informacje, na przykład o precyzyjnej lokalizacji urządzenia, poziomie naładowania baterii czy statusie sieci komórkowej. Wszystkie udostępniane informacje są szyfrowane na całej drodze przesyłania."





Sesja kontaktu w iOS 17. | Źródło: Apple



Udostępnianie przez AirDrop i NameDrop będzie jeszcze prostsze. Wystarczy zbliżyć do siebie telefony iPhone lub telefon iPhone i Apple Watch i... już. Udostępni się w ten sposób pliki lub kontakty. W ten sam sposób da się w iOS 17 dzielić muzyk lub filmem w ramach SharePlay, gdy dwa iPhone'y znajdują się blisko siebie.





Name Drop w iOS 17. | Źródło: Apple



Stan gotowości to z kolei funkcja będąca obiektem wcześniejszych wycieków. Dzięki niej ekran urządzenia ułożony w poziomie pozwoli zamienić iPhone'a w czytelny zegar, terminarz, czy też centrum powiadomień. Wszystko ma być widoczne z daleka i na pierwszy rzut oka. Idealna sprawa, jeśli macie ładowarkę bezprzewodową i często trzymacie na biurko smartfona z ekranem zwróconym w Waszą stronę. Apple obiecuje dużo opcji personalizacji. W przypadku iPhone 14 Pro z niegasnącym ekranem funkcja jest zawsze dostępna.





