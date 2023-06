Aplikacja McDonald's śledzi użytkowników. Po to, aby dostali chrupiące frytki

Cieplejsze frytki czy prywatność? Wybór należy do Ciebie.

Aplikacja McDonald's potrzebuje informacji o lokalizacji

Od wielu lat sporo mówi się w kontekście bezpieczeństwa na temat aplikacji, wymagających zbyt dużej liczby pozwoleń ze strony użytkownika. Przykładowo, jeśli zainstalowałeś na swoim smartfonie apkę kalkulatora, a ta wymaga dostępu do multimediów i mikrofonu w Twoim urządzeniu mobilnym, to wiedz, że coś się dzieje. Oczywiście z biegiem lat konsumenci przyzwyczaili się do tego typu dziwnych zagrywek i niektórzy zdają się wcale nimi nie przejmować, odzierając się zupełnie z prywatności. Ostatnio burzę wywołała aplikacja McDonald's , która zaczęła śledzić lokalizację użytkowników.W Stanach Zjednoczonych wybuchła żarliwa debata na temat tego, jak wiele danych powinno się przekazywać wielkim korporacjom. Przyczynkiem do niej stały się zaktualizowane wersje aplikacji Chick-fil-A oraz McDonald's, w obrębie których wprowadzono nowości, mające za zadanie na bieżąco śledzić lokację użytkowników. Po co? No jak to po co? Dla ich dobra!Chick-fil-A przekazało, że jeśli klient złoży zamówienie w swojej aplikacji i włączy usługi lokalizacyjne, wówczas dana restauracja zostanie powiadomiona, gdy klient będzie blisko, a jej personel zacznie przygotowywać swoje zamówienie. Sieć twierdzi, że restauracje mogą dzięki temu skrócić czas oczekiwania klientów na odbiór ich zamówienia, jednocześnie zapewniając, że ich hamburgery i frytki będą nadal chrupiące i gorące. Opcja przetestowana w ponad 100 restauracjach w USA pojawi się powszechnie jeszcze tego lata.