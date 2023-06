ChatGPT uznany winnym przestępstwa fabrykowania dowodów

Sztucznej inteligencji nie można ufać.

Sprawdź też:

ChatGPT przed sądem

Lenistwo i wygodnictwo nie zawsze popłaca

A NY lawyer is facing judicial sanction after using #ChatGPT to prepare a legal brief filed in a Manhattan court. The cases cited by #ChatGPT were all bogus. On the brighter side of things, #AI may not be replacing lawyers any time soon. https://t.co/fHGkQZhxRk — Dr. Gideon Christian (@ProfXtian) May 27, 2023

Zostałeś ostrzeżony

ChatGPT z dnia na dzień jest karmiony coraz większą ilością danych, przez co, przynajmniej w teorii, staje się coraz lepszy. Chatbot wykorzystujący model GPT i opracowany przez firmę OpenAI jest w stanie wygenerować odpowiedź na dowolne pytanie zadane przez użytkownika. Chwalony za swoją "wiedzę" oraz między innymi umiejętność odrabiania zadań domowych , czy też zdawania egzaminów na studia , nie jest wcale tak idealny, na jakiego kreują go co poniektórzy. W Stanach Zjednoczonych został na przykład pośrednio oskarżony o fabrykowanie dowodów. Wszystko przez skłonność do fantazjowania.Koszty związane z korzystaniem z usług radców prawnych, notariuszy i adwokatów nie należą do niskich. Gdy zatem konsumenci zdecydują się po nie sięgnąć, spodziewają się pomocy na najwyższym poziomie. Jeden z amerykańskich prawników postanowił wybrać drogę na skróty i zaoszczędzić nieco czasu w pracy. Wykorzystał ChatGPT na etapie składania wniosku do sądu federalnego. Jak szybko przekonał się na własnej skórze, weryfikacja faktów przez człowieka jest szalenie ważna, zwłaszcza gdy sztuczna inteligencja ma skłonność do ich zmyślania.Adwokatzostał zatrudniony przez klienta do reprezentowania go w sprawie o spowodowanie obrażeń ciała przeciwko Avianca Airlines. Zgodnie z roszczeniem, klient Schwartza został rzekomo uderzony w kolano wózkiem do obsługi podczas lotu na międzynarodowe lotnisko im. J. F. Kennedy'ego w 2019 roku. Jak można się było spodziewać, linia lotnicza zwróciła się do sędziego federalnego z Manhattanu o oddalenie sprawy, czemu Schwartz natychmiast się sprzeciwił. Szło dobrze do momentu, w którym Schwartz skorzystał z ChatGPT.W swoim sprzeciwie wobec wniosku Avianca Airlines, Schwartz przedłożył 10-stronicowy raport, powołując się na kilka istotnych orzeczeń sądowych. Cytaty odnosiły się do podobnych spraw, w tym Martinez przeciwko Delta Air Lines, Zicherman przeciwko Korean Air Lines i Varghese przeciwko China Southern Airlines. Ostatni cytat zawierał nawet obszerny komentarz na temat prawa federalnego. Jak zapewne się domyślacie, syntezę przygotował poproszony o to chatbot. Pojawił się problem polegający na tym, że... wszystkie te sprawy zostały zmyślone.Gdy tylko sędziawytknął nieprawdziwość przytaczanych spraw, Schwartz od razu zapewnił, że nie miał zamiaru oszukać sądu ani linii lotniczej. Wyraził również ubolewanie z powodu sięgnięcia po sztuczną inteligencję, przyznając przy tym, że... nigdy wcześniej nie korzystał z ChatGPT i "nie był świadomy tego, że jego odpowiedzi mogą być fałszywe". Zgodnie z oświadczeniami Schwartza, w pewnym momencie próbował zweryfikować autentyczność cytatów... pytając sztuczną inteligencję o to, czy przytoczone przez nią przypadki były rzeczywiście prawdziwe. Zaufał, gdy ChatGPT odpowiedział twierdząco.Kolejna rozprawa odbędzie się 8 czerwca. Zostanie na niej umówione między innymi to, czy i jak ukarać Schwartza za jego... kreatywne podejście do tematu.Jeżeli wykorzystujesz ChatGPT do odrabiania prac domowych lub w swojej pracy, uważaj. Sztuczna inteligencja może wpędzić Cię w tarapaty. Zgadnij, kto poniesie za to odpowiedzialność.Źródło: New York Times