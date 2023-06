Tinder Plus przez pół roku za darmo. Zobacz, jak odebrać

Oferta w sam raz na wakacje.

Tinder Plus za darmo dla nowych użytkowników Huawei P60 Pro

Co daje Tinder Plus?

Nielimitowane polubienia - możesz podrywać tyle osób, ile chcesz

- możesz podrywać tyle osób, ile chcesz Paszport - pozwala łączyć się w pary z ludźmi z całego świata

- pozwala łączyć się w pary z ludźmi z całego świata Druga szansa - napraw błędy z przeszłości i cofnij swoje ostatnie przesunięcie

Już za niecały miesiąc rozpoczną się wakacje, a to oznacza, że i tak duża na ten moment liczba użytkowników aplikacji randkowej Tinder w Polsce wzrośnie. Skąd olbrzymia popularność tego narzędzia? Potrzeba bycia zauważonym, docenionym, podrywanym, kochanym lub po prostu chęć poznawania nowych ludzi i chodzenia na randki "dla sportu" bierze górę. Za sprawą najnowszej promocji użytkownicy najnowszego flagowca Huawei P60 Pro mogą uzyskać darmowy dostęp do subskrypcji Tinder Plus na pół roku za darmo.Tinder Plus na pół roku za darmo oraz 200 GB przestrzeni dyskowej w Chmurze Huawei na 3 miesiące mogą oderać nabywcy smartfonów Huawei P60 Pro.Aby skorzystać z oferty dotyczącej Tinder Plus, należy pobrać aplikację Tinder z AppGallery , a następnie przejść do sekcji „Prezenty", wyświetlanej w widocznym miejscu w sklepie. Wystarczy kilka kliknięć, aby cieszyć się z rozszerzonej wersji tej aplikacji .By skorzystać z promocji związanej z przestrzenią w chmurze, wystarczy otworzyć Usługę Chmura na swoim smartfonie i w prawym górnym rogu kliknąć w ikonkę aktualizacji. Wówczas wyświetli się szereg opcji, w tym 3-miesięczna bezpłatna oferta przechowywania danych w chmurze. Po jej wybraniu należy dotknąć przycisku „kup”, aby kontynuować. Ten krok nie wymaga dokonywania płatności, a jedynie potwierdza wybór i inicjuje udostępnianie rozszerzonej pojemności pamięci masowej w chmurze.Podobno jeszcze większą szansę na znalezienie drugiej połowki. Realnie są to trzy podstawowe benefity:Wyższymi i droższymi poziomami subskrypcji są Sprawdź wersję Tinder Gold lub Tinder Platinum.Źródło: Huawei