5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #339]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Chinese Writer

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 15,99 zł-184,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

W tym tygodniu proponujemy aplikację do nauki chińskich znaków, tytuł pełen przepisów na dania wegańskie, a także zabawne narzędzie dla miłośników sztucznej inteligencji. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w kolorowej grze słownej oraz tytule przygodowym z zagadkami.

Vegan Bowls

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 23,99 zł-119,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Aplikacja do nauki chińskich znaków. Pozwala na szybką naukę pisania - wszystko dzięki zastosowaniu elementów tzw. grywalizacji. Musimy poprawnie napisać zadany zestaw znaków w określonym czasie. Aplikacja cały czas monitoruje nasze postępy, możemy wracać do problematycznych znaków itp.Nie zabrakło również nagrań i przykładów użycia. Dostęp do części materiału wymaga wykupienia subskrypcji lub określonego pakietu ze słownictwem.

Character AI

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 51,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze

Baza przepisów i porady kulinarne dla wegan. Znajdziemy tu bogaty zestaw receptur pozwalających przygotować sałatki, napoje czy dania obiadowe. Każdy przepis ma czytelną instrukcję i interaktywną listę składników (możemy zmienić liczbę porcji i automatycznie stworzyć listę zakupów). Miłośnicy diety roślinnej docenią również atrakcyjną i nowoczesną oprawę wizualną.Odblokowania pełnej bazy przepisów wymaga wykupienia subskrypcji.

Words Of Wonders

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,89 zł-359,99 zł za element / Android: 7 i nowsze

Ciekawa aplikacja rozrywkowa dla osób zainteresowanych tematyką sztucznej inteligencji. Zyskujemy dostęp do różnorodnych czatów - boty wcielają się w najróżniejsze postacie. Możemy zatem porozmawiać z Napoleonem Bonaparte, Elonem Muskiem czy Tonym Starkiem. Wszystko jest oczywiście wymyślone. Dodatkowym atutem jest możliwość tworzenia własnych postaci botów. Ich osobowość ustalamy za pomocą opisu.

Stormshot

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 5,99 zł-599,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Kolorowa gra słowna. Naszym zadaniem jest wprowadzanie kolejnych haseł na planszę przypominającą krzyżówkę. Nie odgadujemy jednak słów z krótkich podpowiedzi, tylko układamy je z dostępnych liter. Wystarczy przeciągnąć palec po kolejnych znakach. Nie brakuje bonusów i ułatwień do zdobycia.Wszystko ujęte zostało w kolorową oprawę graficzną z elementami przygody. Podróżujemy do kolejnych zakątków świata i poznajemy ciekawostki.

Tytuł przygodowy pełen zagadek logicznych w klimacie pirackim. Trafiamy na tajemniczą wyspę skarbów. Mierzymy się z wrogami, odkrywamy historię i zdobywamy cenne łupy. Czeka na nas kilkaset poziomów. Mechanika gry opiera się najczęściej na strzelaniu do wrogów - musimy dobrać odpowiedni kąt, żeby pocisk odbił się od przeszkód itp.Nie brakuje również wyzwań specjalnych i bonusów wspomagających rozgrywkę.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!