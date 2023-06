Dumb Ways to Die 4 - setki sposobów na przegraną (recenzja gry)

Mini gry dla zabicia czasu.

Dumb Ways to Die 4 – sporo zabawy w formie mini gier

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 10,99 zł-709,99 zł za element / Android: 9 i nowsze

Nie zawsze mamy czas i chęci na rozbudowaną grę wymagającą zaangażowania. Czasem najlepszą rozrywkę stanowią bardzo proste gry, kilka uderzeń palcem w ekran i koniec rundy.Dumb Ways to Die 4 spełni tak postawione oczekiwania. Mamy tu do czynienia z tytułem i typowo rekreacyjnym charakterze. Składa się z mini gier, podczas których staramy się uchronić sympatycznych bohaterów przed utratą życia. Wszystko ujęte w kreskówkową oprawę z przymrużeniem oka.Wspomniane mini gry to krótkie zadania - uderzamy palcem w ekran jak najszybciej, łączymy pasujące elementy itp. Niektóre są naprawdę wymagające. Przegrać rundę jest niezwykle łatwo, wystarczy chwila nieuwagi. Uniknięcie śmierci bohatera sprawia daje sporo satysfakcji. Ciągłość rozgrywki zapewniają kolejne poziomy i lokalizacje. Nie brakuje również elementów związanych z budowaniem i personalizacją nowej przestrzeni, odblokowywaniem nowych postaci itp..Oprawa graficzna jest wykonana starannie, a sarkastyczny klimat nie jest przesadzony. Minusy? Gry powtarzają się zbyt często, a reklamy pełnoekranowe doprowadzają do szału. Oczywiście możemy je usunąć za niecałe 11 zł, ale rozegranie kilku partii z reklamami potrafi skutecznie zniechęcić do całej produkcji.Dumb Ways to Die 4 jest więc klasycznym przedstawicielem wielu współczesnych gier na smartfony. Niby produkcja całkiem przyjemna i przemyślana, ale podejście do monetyzacji bardzo ryzykowne - zamiast zachęcać do płatności, raczej odstrasza.