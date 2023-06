Paint z ciemnym motywem. Windows 11 ulepsza kultowy program

Mrok zawitał do aplikacji.



Paint zyskał właśnie nowość, która została zapowiedziana kilka lat temu. Mowa rzecz jasna o ciemnym motywie – mogą testować go już osoby znajdujące się w programie deweloperskim systemu operacyjnego Windows 11. Mówimy tak naprawdę o jednym z największych usprawnień debiutujących w kultowym programie od momentu jego premiery. Warto więc przyjrzeć się zmianom nieco bliżej.





Windows 11 zyskał ulepszonego Painta z ciemnym motywem



Pierwszy raz o tytułowym rozwiązaniu informowaliśmy Was pod koniec 2021 roku. Wtedy jeszcze do końca nie znaliśmy daty premiery, więc Microsoftu nie gonił czas oraz zniecierpliwieni użytkownicy. Minęło kilkadziesiąt miesięcy, a koncern postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie do nadchodzących ulepszeń podstawowej aplikacji graficznej. Te nadciągną bowiem jeszcze w tym roku, ale przetestować można je już teraz!



Na oficjalnym blogu opublikowano wpis świadczący o rozpoczęciu publicznych testów aktualizacji Painta – użytkownicy Windowsa 11 będący członkami programu Insider mogą już uzyskać do niej dostęp. Muszą liczyć się z implementacją szeregu pomniejszych zmian oraz usprawnień. Głównym jest rzecz jasna ciemny motyw. Prezentuje się on całkiem estetycznie i oczywiście pasuje do wzornictwa systemowego. Trudno tu mówić o jakiejkolwiek rewolucji – tego typu funkcja to obecnie wręcz konieczność. Kultowy program zyskał ją 37 lat po swoim debiucie, można i tak.



Źródło: Microsoft



To jednak nie wszystko. Paint wzbogacił się również o ulepszenia jeśli chodzi o możliwość oddalania oraz przybliżania obrazu. Teraz użytkownicy mogą liczyć na jeszcze większą kontrolę i dokładnie ustawiać procenty – mówimy więc o naprawdę przydatnym rozwiązaniu, które z pewnością spodoba się osobom ceniącym precyzję. Oczywiście dotychczasowy „slider” wciąż będzie dostępny, nigdzie na szczęście nie znika.



Źródło: Microsoft



Aplikacja zyskała ponadto szereg pomniejszych poprawek. Właściwości grafiki są teraz znacznie bardziej przejrzyste oraz pasujące do Windowsa 11. Oprócz tego należy zwrócić uwagę na ikony przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, co ułatwi korzystanie z Painta przy pomocy np. samej klawiatury. Naprawiono także nieco błędów.



Źródło: Microsoft



Trzeba przyznać, iż update jest dosyć spory – zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę zastosowanie samego programu.



Źródło: Microsoft