Nowe widżety w Windows 11 pozwalają na monitorowanie zasobów komputera

Oto jak je włączyć.

Istnieje wiele sposobów na monitorowanie zasobów systemowych w Windows 11 . Do dyspozycji mamy zarówno wbudowane narzędzia, jak i zewnętrzne aplikacje, takie jak Rainmeter czy AIDA64 Extreme . Microsoft wprowadził teraz jednak nowy sposób na monitorowanie tych zasobów – widżety wyświetlające informacje o komputerze w czasie rzeczywistym.Nowe widżety są częścią nowej aplikacji, którą Microsoft zaprezentował podczas konferencji. Zaprojektowano ją z myślą o deweloperach, aby Ci mogli łatwo łączyć się ze swoimi deweloperskimi kontami, monitorować swoje przepływy pracy i zadania do realizacji. Pewne jej funkcje mogą zainteresować jednak zwykłych użytkowników. Jest już ona dostępna ww wersji poglądowej.

Program, z którego możesz skorzystać już teraz

Aplikacja Dev Home w Microsoft Store. | Źródło: mat. własneAplikacja Dev Home posiada wysoce personalizowalną stronę główną. Można do niej dodać szereg widżetów, w tym. W tej chwili pozwala ona monitorować zużycie procesora, zużycie pamięci, zużycie karty graficznej oraz zużycie sieci.Co najlepsze widżety aplikacji Dev Home, w tym te pozwalające na monitorowanie zasobów komputera, można dodać dow Windows 11. Po zainstalowaniu aplikacji Dev Home na swoim komputerze, wystarczy że włączysz menu Widżetów z Paska zadań lub skrótem klawiszowymi klikniesz w tym menu ikonę „+”. Wyświetlone menu powinno zawierać opcje dodania widżetów o nazwach GPU, CPU, Network i Memory.Widżety aplikacji Dev Home w Windows 11. | Źródło: mat. własneCo istotne, omawiane widżety pozwalają nie tylko na monitorowanie zasobów. Za pośrednictwem części z nich można bowiem zamknąć procesy zużywające dużo zasobów.Jako że aplikacja Dev Home póki co jest dostępna w wersji poglądowej, może ona zawierać pewne błędy, tak jak jej widżety. Co jednak istotne, można ją zainstalować w stabilnej wersji systemu Windows 11.Aplikację Dev Home pobierzesz nie tylko z Microsoft Store, ale również z naszej bazy z oprogramowaniem. Warto wspomnieć, że jest ona rozwiązaniem otwartoźródłowym i każdy chętny może wesprzeć rozwój projektu w serwisie GitHub Źródło: Microsoft, fot. tyt. mat. własne