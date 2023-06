Te smartfony Samsung dostaną Androida 14 i One UI 6.0 - lista

Sprawdź, czy jest na niej Twoje urządzenie.

Które smartfony Samsung dostaną Androida 14 i One UI 6.0?

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A33

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Kiedy Android 14 dla smartfonów i tabletów Samsung?

Wczoraj publikowaliśmy na łamach naszego serwisu pełną, długą listę smartfonów Xiaomi, POCO i Redmi , które nie dostaną więcej aktualizacji systemu Android, MIUI i poprawek zabezpieczeń. Dziś chcieliśmy się podzielić podobną listą z posiadaczami smartfonów marki Samsung. Tym razem chodzi jednak o listę smartfonów i tabletów, które otrzymają w przyszłości najnowszegoObecnie wszystkie flagowe smartfony Samsunga działają już w oparciu o Androida 13 i One UI 5.0. Google udostępniło w lutym tego roku system Android 14 w wersji Developer Preview, a jego finalne wydanie zobaczymy jeszcze w tym roku. Na ten moment chętni mogą sięgnąć po Android 14 Beta 2.1 i sprawdzić już teraz, co szykuje dla nich Google.Na Androida 14 i One UI 6.0 użytkownicy wyżej wymienionych urządzeń południowokoreańskiego producenta będą musieli jeszcze długo poczekać. Samsung w pierwszej kolejności zaktualizuje swoje flagowce, a dopiero później zajmie się tańszymi urządzeniami. Cierpliwość jest wskazana, ale pewnym jest, że niektóre telefony na poprawki mogą liczyć w 2024 roku..Nakładka One UI 6.0 w wersji beta może zostać udostępniona w sierpniu tego roku.Źródło: Sammobile