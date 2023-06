Photoshop od teraz wymyśla dalszą część dowolnego zdjęcia dzięki SI. Sprawdź sam

Efekty są zdumiewające.

Wypełnianie Generatywne w Adobe Photoshop czyni cuda

Macie już dość tematów związanych ze sztuczną inteligencją? Mam nadzieję, że nie, bo dzięki temu nie przegapicie niniejszej informacji dotyczącej arcyciekawej funkcji, jaka pojawiła się w programie Adobe Photoshop . Jedną z nowości bazujących na sztucznej inteligencji, opisywanych w osobnym wpisie przez Anię, jest, czyli Wypełnianie Generatywne . Jest ona w stanie "rozszerzyć" dowolne zdjęcie, wpisując go w szerszy plan. Działa to doskonale, co pokazują liczne kreacje, którymi w sieci chwalą się internauci.Adobe Photoshop to jeden z najpopularniejszych programów graficznych na świecie, przeznaczony do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej. Najnowsza aktualizacja wprowadziła do niego garść narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji, przy czym największe zamieszanie pośród internautów zrobiło to o nazwie Generative Fill. Pozwala ono w "magiczny" i szybki sposób rozszerzyć zawartość obrazów lub szybko ją usunąć. Wszystko to na podstawie wpisywanych komend tekstowych, tak zwanych "promptów". Efekty są realistyczne i nierzadko zaskakujące. Oczywiście to, czy grafika cechuje się realizmem zależy wyłącznie od woli użytkownika - można śmiało puścić wodze fantazji, bowiem SI wykona każde postawione przed nią zadanie.Internauci publikują w mediach społecznościowych pierwsze efekty prac z nową funkcją Photoshopa. Jedne z bardziej imponujących prac stworzył użytkownik Twittera o pseudonimie Dobrokotov . Tą cieszącą się największym zainteresowaniem okazała się przeróbka polegająca na "rozszerzeniu" okładki albumuzespołu