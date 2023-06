WinRAR reaguje na decyzję Microsoftu memem. Zrobiło się smutno

Słodko-gorzki obrazek.

WinRAR reaguje na decyzję Microsoftu

"My, teraz"

24 maja przekazywaliśmy Wam przełomową nowinę. Microsoft z końcem ubiegłego miesiąca ogłosił bowiem, że Windows otrzyma natywną obsługę formatów RAR, 7z i kilku innych najczęściej używanych. Wszystko dzięki korzyściom płynącym z otwartoźródłowego projektu libarchive. Natywna kompresja RAR będzie najpewniej niemożliwa ze względów licencyjnych, ale wystarczy natywna dekompresja RAR w Windows do tego, aby znacząco zmniejszyć popularność narzędzia WinRAR . Podczas gdy wielu w to powątpiewało, WinRAR naprawdę martwi się o swój los, co dobitnie pokazuje słodko-gorzki tweet opublikowany przez firmę na Twitterze.Niektórzy czytelnicy poddawali w wątpliwość moją sugestię, że natywna obsługa dekompresji danych z archiwów w formacie WinRAR oznacza początek końca popularnego programu, z którego cała masa internautów korzysta za darmo, pomimo iż owo narzędzie wcale bezpłatne nie jest. Nawet szefostwo WinRAR lekko zaniepokoiło się tymi doniesieniami, bo w mediach społecznościowych zagościł wymowny tweet.- napisał oficjalny profil WinRAR na Twitterze.Większości internautów nie muszę chyba tłumaczyć przesłania powyższego mema, ale mimo wszystko je przedstawię. Mem This Is Fine to dwupanelowy obrazek z antropomorficznym psem, który przekonuje sam siebie, że wszystko jest w porządku, pomimo że siedzi w pokoju ogarniętym płomieniami. Pochodzący z serii komiksów internetowych Gunshow, ilustrowanej przez K.C. Green i opublikowany w styczniu 2013 roku komiks jest zwykle używany jako reakcja graficzna stanowiąca synonim samozaparcia lub akceptacji w obliczu beznadziejnej sytuacji.Oczywiście pełna wersja aplikacji WinRAR obsługuje mnóstwo opcji dodatkowych, w tym szyfrowanie, archiwa zabezpieczone hasłem, a także obsługuje wiele innych standardów archiwizacji plików. Teraz Windows domyślnie obsługuje tylko standard .ZIP, a bardziej zaawansowane opcje szyfrowania można uzyskać tylko przy użyciu wersji korporacyjnych systemu Windows 11 . WinRAR nadal będzie się sprzedawał, ale baza jego użytkowników korzystających z darmowego okresu próbnego przez czas dłuższy niż 30 dni na pewno mocno się skurczy.PS Darmowe alternatywy dla WinRAR istnieją, a wśród nich jest między innymi świetny 7-Zip . Tak tylko przypominam.Źródło: Twitter