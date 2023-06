Google nareszcie szykuje swoją samodzielną aplikację pogodową

Zajęło to całą masę czasu.

Aplikacja pogodowa Google dla smartfonów i tabletów

Trudno w to uwierzyć, ale smartfony z Androidem nie mają własnej, dedykowanej aplikacji pogodowej od Google. Tak, dobrze przeczytaliście. Znajdujący się na Twoim telefonie odnośnik do informacji pogodowych prowadzi tak naprawdę do zewnętrznego rozwiązania dostarczanego przez Weather.com. Już wkrótce ma się to zmienić, a Android pójdzie w ślady systemu Wear OS dla inteligentnych zegarków, który otrzymał apkę pogodową jeszcze w ubiegłym roku.Dziennikarze serwisu 9to5google analizujący szczegółowo Zegar Google w wersji 7.5 znaleźli elementy sugerujące, że Google szykuje dedykowane narzędzie pogodowe dla smartfonów i tabletów z Androidem. Bazuje ono na rozwiązaniu z Wear OS i podobno ma zostać udostępnione na przestrzeni kolejnych tygodni. Jest jedno drobne "ale". Google może faworyzować w tej kwestii smartfony i tablety swojej produkcji, a przynajmniej na początku.Odniesienie com.google.android.apps.weather wskazuje na to, że aplikacja zostanie wydana pomiędzy premierą tabletu Google Pixel Tablet i składanego smartfona Google Pixel Fold . Do ich prezentacji został mniej niż miesiąc. 9to5google twierdzi, że pogodę będzie można sprawdzać w apce Pogoda, ale wybrane informacje będą wyświetlane również w apce Zegar, prawdopodobnie towarzysząc jego widżetowi. Pamiętacie jeszcze doskonały zegar z pogodą od HTC? To były czasy...