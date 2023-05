W Firefoxie pojawiły się uporczywe reklamy. Mozilla przeprasza

Firma znalazła się w ogniu krytyki.

Na przestrzeni latwielokrotnie chwaliła się swoim negatywnym nastawieniem wobec reklam w Internecie. Ta otwarcie zachęca do korzystania z blokerów reklam w przeglądarce, twierdząc, że przeciętna osoba widzi średnio 4000 reklam dziennie – zdecydowanie za dużo. Wręcz twierdzi ona, że Firefox jest najlepszym sposobem na przeglądanie sieci niemalże całkowicie wolnej od raklam.W związku z tym wręcz zabawne jest, że ostatnio Firefox zaczął wyświetlać użytkownikom przeglądarki reklamę usługi Mozilla VPN – reklamę, której żaden bloker reklam nie był w stanie zablokować.to usługa objęta płatną subskrypcją, która ma pozwalać użytkownikom na ochronę swojej aktywności i swoich sieciowych urządzeń podczas przeglądania Internetu. Jest ona dostępna w ponad 30 różnych krajach, ale przynajmniej na razie nie w Polsce. To jedno z dodatkowych źródeł dochodu Mozilli. Dla przypomnienia, firma ta zarabia najwięcej na wyszukiwarkach internetowych, które płacą jej za bycie domyślną w Firefoxie.W ostatnim tygodniu Mozilla zaczęła wyświetlać wielu użytkownikom Firefoxa duży baner reklamujący jej usługę VPN. Ten fakt został przez użytkowników mocni skrytykowany. Reklamę określono jako natrętną, i zakłócającą pracę. Całe mnóstwo osób uznało ją za naruszenie systemu wartości, który Firefox ma reprezentować.

Mozilla postanowiła przeprosić i uroniła krokodyle łzy

„poznać najlepszy sposób na komunikowanie się z ludźmi używającymi Firefoxa”

Reklama, którą Firefox ostanio zaczął niespodziewanie wyświetlać użytkownikom. | Źródło: Reddit/maccam94Reklama była wyświetlana za pośrednictwem systemu przesyłania wiadomości przeglądarki. W związku z tym tradycyjne narzędzia do blokowania reklam, takie jak uBlock Origin , nie mogły jej zablokować. Co więcej, reklama najwyraźniej psuła Firefoxa i uniemożliwiała niektórym użytkownikom przeglądanie Internetu. Oczywiście użytkownicy Ci składali raporty o błędach, ale wszystkie te raporty były oznaczane jako „rozwiązane” przez programistów Mozilli. Twierdzili oni, że reklama działała tak, jak należy.Ostatecznie Mozilla zdecydowała się przerwać swoją kampanię reklamową i przeprosić użytkowników Firefoxa. Jednocześnie stwierdziła ona jednak, że po prostu próbowała, ale osiągnęła efekt odwrotny do zamierzonego.Co ciekawe, najwyraźniej omawiana reklama wyświetlała się wielu użytkownikom mimo że wcale nie powinna była. System przesyłania wiadomości Firefoxa został zaprojektowany tak, aby wyświetlać materiały promocyjne Mozilli, gdy użytkownik od 20 minut nie wchodził w żadną interakcję z przeglądarką. Reklama VPNu podobno wyświetlała się niewłaściwie ze względu na błąd w obliczeniach czasu.Rzecz jasna należy pamiętać, że żaden wydawca internetowej przeglądarki nie jest święty. Zarówno Microsoft Edge , jak i Google Chrome wyświetlają raz po raz reklamy swoich usług. Wiele osób oczekuje jednak od Firefoxa czegoś więcej ze względu na antyreklamową postawę, którą Mozilla regularnie się chwali.Źródło: Reddit, fot. tyt. Canva