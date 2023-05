Z NPC w grach porozmawiasz jak ze swoimi znajomymi. Oto, co potrafi NVIDIA Ace

Naturalne rozmowy z postaciami niezależnymi.



NVIDIA zaprezentowała światu swoje nowe rozwiązanie o nazwie ACE for Games. To wersja Omniverse Avatar Cloud Engine do animowania i udzielania głosu postaciom niezależnym (NPC) w grach w czasie rzeczywistym. CEO NVIDIA Jensen Huang tłumaczył w trakcie konferencji, że narzędzie integruje zamianę tekstu na mowę, rozumienie języka naturalnego - czy raczej duży model językowy - oraz automatyczną animację twarzy.







NPC w grach w końcu będą zachowywać się naturalnie

Powiedzmy sobie otwarcie: w mało której grze postacie niezależne zachowują się w sposób dostatecznie realistyczny. Okej, w Grand Theft Auto V Rockstarowi udało się opracować znośną sztuczną inteligencję przechodniów, ale trudno tu mówić o jakimś bardzo zaawansowanym modelu. Dzięki Ace for Games ma się to zmienić. Rozwiązanie NVIDIA pozwoli na przykład graczowi prowadzić rozmowy z NPC tak, jakby rozmawiał z żywym człowiekiem - nie tylko za pomocą tekstu, ale nawet... mowy. Jak to działa?



NPC stworzony przez sztuczną inteligencję będzie reagował na wypowiedzi gracza na podstawie tego, czym zostanie "nakarmiony" - zupełnie jak



Huang zademonstrował działanie technologii w czasie rzeczywistym (podobno), na podstawie sceny stworzonej w Unreal Engine 5 we współpracy ze startupem Convai, zajmującym się sztuczną inteligencją. Demo osadzono w cyberpunkowej scenerii - pokazuje gracza wchodzącego do sklepu z ramenem i rozmawiającego z właścicielem. Właściciel nie ma wyreżyserowanego dialogu, ale odpowiada na pytania gracza w czasie rzeczywistym i wysyła go na zmyśloną misję. A przynajmniej tak twierdzi NVIDIA.



Jeśli znacznik czasowy na filmie nie zadziała, przewiń nagranie do 27 minuty.







Niezłe, prawda? Tu jednak rodzi się kilka pytań: ilu twórców gier zaimplementuje to rozwiązanie? Jak będzie sprawdzać się w praktyce w złożonych produkcjach? Czy będzie czymś więcej niż tylko ciekawostką na chwilę zabawy? To pokaże czas. Nie wiemy też, jak w detalu wygląda implementacja rozwiązania, choć Jensen Huang podczas swojego wystąpienia pokazał taki oto slajd.



