Google przeczyta Wasze wiadomości, by AI mogła pomóc w napisaniu kolejnych

Google rozpoczęło proces wdrażania funkcji „Magic Compose” to popularnej aplikacji Wiadomości – sztuczna inteligencja pomoże w prowadzeniu tekstowych konwersacji. Okazuje się jednak, że przy okazji usługa wyśle kilkadziesiąt poprzednio wysłanych SMS-ów na serwery Google w celu wygenerowania odpowiednich sugestii. Mówimy tu więc o niezwykle kontrowersyjnym rozwiązaniu, które zapewne nie spodoba się pokaźnej grupie konsumentów. Zerknijmy na tę nowość nieco bliżej.





Sztuczna inteligencja jest wdrażana do praktycznie każdej usługi – wszystko to z powodu jej rosnącej popularności oraz powszechności. W większości przypadków mówimy o dosyć przydatnych udogodnieniach, które są w stanie poprawić ogólny komfort użytkowania. Niekiedy jednak pojawiają się obawy o naruszenie kwestii bezpieczeństwa oraz prywatności internautów. Za przykład niech posłuży tytułowa nowość.



„Magic Compose” w aplikacji Wiadomości ma pomóc w pisaniu SMS-ów. Jak jednak możemy przeczytać na oficjalnej stronie pomocy, maksymalnie 20 poprzednich wiadomości zostanie wysłanych na serwery Google – nawet wtedy, gdy będą one objęte szyfrowaniem end-to-end. Wszystko to w celu wygenerowania najlepszych sugestii. Co ważne, zawartość zostanie przesłana wraz z dołączonymi emotikonami, reakcjami oraz adresami URL. Nie ma jednak mowy o transferze załączników, wiadomości głosowych czy obrazów. Możliwe jest jednak przekazanie transkrypcji głosowych oraz podpisów grafik.







Nie brzmi to zbyt bezpiecznie, czyż nie? Koncern twierdzi jednak, iż pracownicy koncernu nadal nie są w stanie odczytać wiadomości szyfrowanych E2EE, może to zrobić wyłącznie algorytm sztucznej inteligencji. Dane nie mają być ponadto przechowywane, więc trudno mówić o jakichkolwiek nadużyciach. Kontrowersje jednak zostały już wywołane i sporo osób raczej nie skorzysta z „Magic Compose” – funkcja znajduje się obecnie w wersji beta i wkrótce trafi do wszystkich internautów.



Podczas pisania wiadomości pojawi się specjalna ikona, po kliknięciu w którą będzie można wybrać spośród szeregu proponowanych odpowiedzi. Dzięki temu prosta komunikacja ma stać się szybsza i pomóc osobom nie do końca wiedzącym, co odpisać na daną treść. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce.



