Microsoft udostępnił swojego Linuksa

Dołączenie firmy Microsoft do Linux Foundation w 2016 roku wywołało gigantyczne zaskoczenie pośród miłośników otwartoźródłowego oprogramowania. Po tym jak na początku swojej kariery Steve Ballmer, szef giganta z Redmond, określił system Linux mianem "raka", nikt nie spodziewał się takiego posunięcia. Teraz, w 8 lat od zdumiewającej decyzji, Microsoft udostępnił swojego własnego Linuksa.Po dwóch latach wewnętrznych testów i nieco ponad pół roku od wydania publicznej wersji poglądowej, Microsoft udostępnił powszechnie system Azure Linux. I tak, jest darmowy. Jest zoptymalizowany pod kątem hypervisora Microsoft Windows Hyper-V i działa na maszynie wirtualnej (VM), obsługując zarówno architekturę x86, jak i ARM.Azure Linux to otwartoźródłowy system dla usługi Azure Kubernetes Service (AKS), który jest zoptymalizowany pod kątem platformy Azure i ma na celu ułatwienie deweloperom korzystania z narzędzi firmy Microsoft do wdrażania obciążeń kontenerów i zarządzania nimi. Tak, system Azure Linux ma dość wąskie zastosowania i zaprojektowany pod kątm wdrożeń w chmurze i uruchamiania wielu kontenerów.Warto zwrócić uwagę na niewielkie rozmiary dystrybucji. Składa się na nią 400 MB obrazu rdzenia i 300 pakietów, co według Microsoftu przekłada się świetnie zarówno na wydajność, jak i bezpieczeństwo.Dystrybucja Azure Linux wywodzi się z projektu CBL-Mariner - CBL to skrót od Common Base Linux. Microsoft rozpoczął CBL-Mariner, ponieważ potrzebował wewnętrznej dystrybucji Linuksa i spójnej platformy dla niezliczonych obciążeń, które inżynierowie uruchamiali na Azure, a przynajmniej tak powiedział Jim Perrin, główny menedżer programu Microsoft Azure Linux.- napisał Microsoft na stronie pomocy technicznej.Uczestnik konferencji Build, na której prezentowano Azure Linux, zapytał, na jakiej dystrybucji oparty jest system Azure Linux. Odpowiedź jest interesująca.- powiedział Perrin.Źródło: Microsoft