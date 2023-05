Od teraz Windows XP aktywujesz offline. Algorytm zcrackowany

Niemożliwe stało się możliwe.

Aktywacja Windows XP offline

Systemy Windows wciąż skrywają wiele tajemnic, ale pasjonaci kwestii związanych z oprogramowaniem z każdym rokiem odkrywają ich coraz więcej. Przykładowo, od dłuższego już czasu wiemy, dlaczego Windows 95 akceptuje numer seryjny 111-1111111 . Teraz dowiedzieliśmy się także tego, że aktywacja Windows XP offline jest możliwa, z pomocą zrackowanego w 2019 roku generatora. Na tym etapie popularności systemu traktować to należy raczej głównie jako ciekawostkę - według StatCounter korzysta z niego 0,35 procent komputerów podpiętych do sieci.Od teraz można bez problemu aktywować każdą nową instalację systemu Windows XP . To możliwe pomimo tego, że internetowe serwery aktywacyjne Microsoftu nie działają - wszystko za sprawą możliwości wygenerowania poprawnych kodów aktywacyjnych, także na Linuksie. Algorytm aktywacyjny zcrackowano już wprawdzie 2019 roku i wtedy też udostępniono otwartoźródłowy generator kluczy, jednak te wymagały zewnętrznych usług aktywacyjnych.