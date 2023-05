HSK1 Chinesimple - nauka chińskiego samemu ma sens? (recenzja)

Aplikacja edukacyjna dla ambitnych.

Nauka języka chińskiego staje się coraz bardziej popularna. Mówi się nawet, że obecne trendy polityczne i gospodarcze sprawiają, że chcąc odnosić sukcesy we współczesnym świecie, powinniśmy lepiej poznać Państwo Środka.HSK 1 Chinesimple to aplikacja, dzięki której możemy nauczyć się kilku tysięcy słów i zwrotów w języku chińskim. Jak sugeruje nazwa, możemy wręcz przygotować się do honorowanego na całym świecie egzaminu..Aplikacja podzielona jest na kilka modułów. Mamy słownik, gry językowe, gotowe zdania, opowieści czy fiszki. W każdym przypadku widzimy chińskie znaki, tłumaczenie, transkrypcję pinyin - możemy też posłuchać nagrania. Dodatkowym atutem jest możliwość obejrzenia animacji, dzięki której poznamy kolejność rysowania kresek w danym znaku. Aplikacja oczywiście zapamiętuje nasze postępy, wyświetla statystyki itp.Wszystko to wygląda całkiem dobrze, ale największym minusem aplikacji jest chaotyczny sposób prowadzenia nauki. Musimy samodzielnie przeskakiwać przez moduły, samodzielnie wybierać, czego się uczymy itd. Brakuje jasnego interfejsu i codziennych lekcji. Chiński jest językiem specyficznym i wymaga innego podejścia (opiera się w dużej mierze właśnie na wbijaniu do głowy tysięcy znaków), ale lekkie prowadzenie nauki by nie zaszkodziło.Uczyć możemy się za darmo, jednak ogranicza nam to dostępny materiał i kilka funkcji. Pełna wersja to wydatek od około 18 zł miesięcznie.HSK 1 Chinesimple to ciekawa, ale trudna do oceny aplikacja. Wymaga samodyscypliny i chociaż podstawowej znajomości kilku znaków. Inaczej bardzo szybko pogubimy się i zabraknie nam motywacji.