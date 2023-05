Odpowiedź Google na Bing AI jest wciąż w powijakach, ale pierwsi chętni mogą ją testować

Gigant rozpoczął program Search Labs.

Search Labs, czyli początki AI w wyszukiwarce Google

Search Labs – jak wziąć udział?

Z usługi Bing AI w przeglądarce Microsoft Edge mogą już korzystać wszyscy użytkownicy. Dlategośpieszy się z tym, aby udostępnić światu własne rozwiązania wykorzystujące zaawansowaną sztuczną inteligencję – tak aby jego wyszukiwarka nie pozostała w tyle.Gigant zogłosił właśnie, że zaczyna udostępniać pierwszym użytkownikom wspomniane rozwiązania, a to w ramach programu o nazwie. Search Labs pozwala przetestować pierwsze funkcje zasilane, które trafią doGoogle informuje na swoim blogu, że póki co program Search Labs pozwala przetestować trzy funkcje. Najważniejsze z nich to „”, czyli „” oraz „”. Te rozwiązania mają wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję, by bezpośrednio w wyszukiwarce oferować możliwości takie jak ChatGPT . Z ich pomocą będzie można generować kod programistyczny, błyskawicznie odnajdywać najpotrzebniejsze informacje lub poszukiwane produkty czy szukać rozwiązań dla różnorakich problemów.Program Search Labs wprowadza też możliwość przenoszenia wyników wyszukiwania bezpośrednio do arkuszy kalkulacyjnych i szybkiego dzielenia się nimi ze znajomymi. Ta funkcja nosi nazwę „”.Aby móc wziąć udział w programie Search Labs, trzeba zapisać się do niego w aplikacji Google lub za pośrednictwem przeglądarki Google Chrome pod tym adresem , i dołączyć do listy oczekujących. Niemniej jednak, póki co w naszym kraju nie jest to możliwe. Na razie Search Labs udostępniono tylko w. Cóż,prowadził testy Bing AI na znacznie szerszą skalę.Z czasem rozwiązania testowane w ramach Search Labs mają trafić bezpośrednio do wyszukiwarki Google, gdzie będą mogli z nich skorzystać wszyscy. W tej chwili nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi.Źródło: Google , fot. tyt. Google