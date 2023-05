TikTok ma mieć własnego czatbota AI. Testy już trwają

Co ten czatbot zaoferuje?

Moda na AI

Czatbot Tako w aplikacji TikTok. | Źródło: Watchful.aiUżytkownicy będą też mogli wysyłać czatbotowi prośby o zaproponowanie czegoś do obejrzenia, o konkretnej tematyce. Tako ma tworzyć całe listy rezultatów, zawierające nazwy filmów i ich autorów oraz informujące o tym, czego każdy z materiałów dotyczy. Wystarczy, że klikniemy na wybraną pozycję, a zostaniemy do niej przekierowani.Jak widać, TikTok stwierdził, że nie chce pozostać w tyle za konkurencją. Skoro giganci tacy jak Microsoft i Google wzbogacają swoje rozwiązania o zaawansowane modele sztucznej inteligencji, czemu i on ma być gorszy. Ojest teraz głośno i TikTok pragnie ten fakt wykorzystać.Oczywiście, TikTok nie stworzył samodzielnie własnego modelu sztucznej inteligencji. Ktoś opracowuje ten model dla niego. Nie ujawniono jednak, kto.Warto przypomnieć, że TikTok ma otrzymać również wbudowany generator awatarów wykorzystujący sztuczną inteligencję . Firma nie ujawniła jednak, kiedy ta funkcjonalność ma trafić do użytkowników. Nie wiadomo również, kiedy i czatbot Tako zostanie udostępniony wszystkim użytkownikom. Musimy na to wszystko poczekać.Oczywiście warto zadać pytanie, czy TikTok w ogóle potrzebuje wbudowanego czatbota AI, bo przecież takich rozwiązań chyba nie warto wpychać wszędzie. Zapraszam gorąco do dyskusji na ten temat.Źródło: TechCrunch , fot. tyt. Unsplash/Solen Feyissa