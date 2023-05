YouTube Stories idzie do piachu. Ukradziona funkcja nie zdała egzaminu

Google poniosło sromotną klęskę. Google poniosło sromotną klęskę.



YouTube poinformował o likwidacji formatu Stories ze swojej platformy. Użytkownicy mają jeszcze miesiąc na publikację tego typu treści, lecz najwyraźniej przez kilka ostatnich lat nie wyrazili nimi zbyt wielkiego zainteresowania. To dosyć wymowna decyzja, gdyż podobna mechanika u konkurencji rośnie w siłę z każdym miesiącem – wciąż jednak mówimy o smutnej wiadomości dla pokaźnego grona twórców. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Stories oficjalnie znikają z YouTube



Chyba każdy pamięta boom na Stories, czyli opcję wrzucenia filmu/zdjęcia na ograniczoną ilość czasu. Na samym początku wprowadził ją Snapchat, potem natomiast przyszedł Instagram i pożyczył sobie to rozwiązanie. Internauci je pokochali i do tej pory masowo oglądają charakterystyczne treści przesłane przez ich ulubionych „ludzi internetu”. Od tamtego momentu popularny format pojawił się na łamach szeregu platform, choć nie wszędzie zdał egzamin.



Do tego niechlubnego grona dołączył właśnie YouTube, gdzie koncepcja Stories zadebiutowała w 2017 roku i była dostępna dla użytkowników posiadających na swoim koncie co najmniej 10 000 subskrybentów. Twórcy tym samym mieli otrzymać kolejny sposób na utrzymanie kontaktu ze swoimi odbiorcami oraz szansę na przekazywanie im np. treści zza kulis bądź informowanie o planowanej publikacji filmu. Wygląda jednak na to, iż niewielu influencerów było zainteresowanych tym pomysłem.



Źródło: YouTube



Poinformowano właśnie, że Stories nie będą już dostępne po 26 czerwca 2023 roku. Przy okazji zachęcono twórców do publikacji zawartości na innych powierzchniach serwisu – mowa tu głównie o sekcji „Społeczność” oraz formacie Shorts. Tak naprawdę funkcji umożliwiających kontakt z widownią nie brakuje i nie dziwię się z odejścia od znikających po upływie doby treści – więcej osób stawia teraz na poziomo nagrane filmiki.



YouTube nie powiedział nic na temat powodów likwidacji Stories, lakonicznie wspomniano wyłącznie o konieczności nadania priorytetu niektórym rozwiązaniom. Poza tym poinformowano wyłącznie o pozostałych dostępnych formach komunikacji ze społecznością i… tyle.



Pozostaje więc pożegnać Stories.



Źródło: YouTube / Zdjęcie otwierające: pixabay.com