WhatsApp z nowością, która odmieni sposób korzystania z aplikacji

Wygląda na to, że WhatsApp już wkrótce doczeka się zmian mogących odmienić sposób korzystania z tego popularnego komunikatora. Chodzi o likwidację konieczności podawania numeru telefonu użytkownika, by dodać go do znajomych. Doczekamy się implementacji dobrze znanego rozwiązania w postaci unikalnego pseudonimu. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej, bo bez wątpienia mówimy o dosyć mocno wyczekiwanej nowości.





WhatsApp nie będzie już wymagał numeru telefonu



Ostatnio doczekaliśmy się debiutu kilku naprawdę intrygujących narzędzi w aplikacji WhatsApp – mowa chociażby o opcji zablokowania wybranych czatów czy edytowania już wysłanej zawartości. Tego typu dodatki znacząco poprawiają komfort korzystania z komunikatora, gdyż powodują zanik istniejących od dawna barier. Okazuje się, iż deweloperzy planują pozbyć kolejnej z nich – czego dokładnie należy się spodziewać?



Redakcja portalu WABetaInfo zwróciła uwagę na zmiany wprowadzone w najnowszej wersji beta usługi. Okazuje się, że już niedługo w niepamięć może odejść konieczność posiadania numeru telefonu osoby, z którą chcemy nawiązać kontakt. Sekcja profilu wzbogaciła się bowiem o rubrykę umożliwiającą wpisanie unikalnej nazwy użytkownika – wszystko więc wskazuje na planowane wdrożenie kolejnego sposobu na wyszukanie interesującego nas kontaktu.



Źródło: WABetaInfo



Oficjalnego oświadczenia próżno na razie szukać, choć może chodzić o kwestie bezpieczeństwa i prywatności. Podawanie swojego numeru telefonu niekoniecznie dobrze znanym internautom nie wydaje się bowiem rozsądnym pomysłem – pseudonimy natomiast są sprawdzoną i dobrze znaną formą komunikacji w sieci. Można więc powiedzieć, iż WhatsApp w końcu zdecydował się wkroczyć w XXI wiek.



Na ten moment unikalne nazwy użytkowników nie są jeszcze dostępne dla przeciętnych konsumentów i trudno stwierdzić, kiedy staną się rzeczywistością. Funkcja pozwalająca edytować wiadomości została wprowadzona np. ponad rok po odnalezieniu jej w wersji beta aplikacji, więc pozostaje uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości i czekać.



Ostatnio możemy zauważyć tendencję wzrostową jeśli chodzi o tego typu rozwiązania. Unikalne nazwy użytkownika wprowadzono nie tak dawno na YouTube oraz Discorda. Wygląda więc na to, że powoli wszyscy wyłamują się z wykorzystywania dziwnych systemów.



Źródło: WABetaInfo / Zdjęcie otwierające: pexels.com