Android 14 Beta 2.1 już jest i naprawia mnóstwo błędów

Zadebiutowała właśnie kolejna wersja beta systemu Android 14, która naprawia kluczowe błędy zgłaszane przez użytkowników. Mogą oni spodziewać się płynniejszego działania niektórych funkcji oraz zmniejszonego ryzyka natrafienia na irytujące problemy. Poza tym dodano kilka interesujących rozwiązań ulepszających już istniejące mechaniki. Przyjrzyjmy się więc nieco bliżej dopiero co wydanej aktualizacji.





Zadebiutowała kolejna wersja beta Androida 14



Android 14 zbliża się wielkimi krokami i coraz więcej osób jest w stanie testować nadchodzące mechaniki. Do perfekcji rzecz jasna jeszcze sporo brakuje, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, by regularnie zaznajamiać się z tym, co szykuje korporacja. Nie da się natomiast ukryć, iż trudno na razie wskazać sprzęty, które na sto procent otrzymają sporych rozmiarów update. Wszystko zależy od dobrej woli poszczególnych producentów – niestety.



Okej, ale co wprowadza Beta 2.1? Przede wszystkim mówimy tu o naprawie krytycznych błędów – pokaźna część konsumentów zwracała bowiem uwagę na problemy mogące wręcz powodować restart smartfona. Kłopot występował również w przypadku samej próby instalacji wersji beta oprogramowania, co na szczęście zostało załatane. System nie powinien także wyświetlać stanu baterii wynoszącego 0% pomimo innego stanu faktycznego oraz generować zakłóceń dźwięku podczas odtwarzania treści. Ulepszono również ogólną stabilność, funkcję always-on-display, a także zlikwidowano sytuacje, kiedy uruchomienie poszczególnych aplikacji wymagało uruchomienia smartfona na nowo.



Nie wyświetlały się także niektóre ikony, a sterowanie przy pomocy gestów sprawiało liczne problemy związane z trybem picture-in-picture. Oczywiście nie wszystkie bolączki magicznie zniknęły – część wciąż występuje. Te najbardziej krytyczne zostały jednak przez koncern skutecznie zlikwidowane, przynajmniej tak możemy wyczytać w oświadczeniu. Google jednak nie ukrywa, iż wersja beta systemu może negatywnie wpłynąć na baterię czy ogólną stabilność.



Każdy dzień przybliża nas do premiery Androida 14, choć jeszcze nieco czasu minie zanim większość osób otrzyma opcję zaktualizowania swojego urządzenia. Do tego momentu należy być gotowym na debiut wersji Beta 3 (czerwiec) oraz Beta 4 i 5 (lipiec).



Potem… zobaczymy.



