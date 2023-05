Windows 11: aktualizacja Moment 3 już wydana. Sprawdź, jak ją pobrać

Wprowadza ciekawe funkcje.

udostępnił aktualizacjędla systemu Windows 11 , a wraz z nią funkcje. Warto ją pobrać, choć wspomniane funkcje Moment 3 nie są w niej jeszcze domyślnie dostępne. Na szczęście, nie jest trudno je aktywować, więc sprawdź, jak to zrobić. Moment 3 wprowadza bowiem możliwość włączenia sekundnika na pasku zadań i kilka innych ulepszeń.Aktualizacja KB5026446 to, która wprowadza szereg domyślnych nowości oraz nowości znanych jako aktualizacja Moment 3, które wielu użytkownikom zostaną udostępnione dopiero w nachodzących miesiącach. Można jednak uzyskać do nich dostęp już teraz.Aby pobrać aktualizację KB5026446 w systemie Windows 11, wystarczy uruchomić usługęi kliknąć w baner z napisem „Pobierz i zainstaluj” przy pozycji o treściAby móc od razu skorzystać z nowych funkcji Moment 3, musisz włączyć w aplikacji Windows Update natychmiastowy dostęp do najnowszych aktualizacji, klikając w przełącznik przy opcji „Uzyskaj najnowsze aktualizacje, gdy tylko będą dostępne.”. Po ich włączeniu pobierz Aktualizację konfiguracji systemu Windows i zrestartuj komputer.

Aktualizacja KB5026446 - zmiany

Funkcje oferowane przez Moment 3

Aby móc, skorzystać z funkcji Moment 3, trzeba aktywować w Windows 11 błyskawiczny dostęp do najnowszych aktualizacji. | Źródło: mat. własneSama aktualizacja KB5026446 to przede wszystkim poprawki błędów, na przykład związanych z odtwarzaniem dźwięku, instalacją niektórych drukarek czy działaniem Narratora. Dzięki niej subskrybenci usługi OneDrive mogą jednak sprawdzić w aplikacji Ustawienia, w zakładce Konto, jaką przestrzenią w tej usłudze dysponują.KB5026446 wprowadziła również obsługę standardu. Dzięki niemu sparowane z komputerami słuchawki bezprzewodowe powinny brzmieć lepiej, a jednocześnie móc działać dłużej.Przede wszystkim Moment 3 pozwala w końcu włączyć upragniony przez wielu użytkownikówna pasku zadań. Można tego dokonać za pomocą aplikacji Ustawienia. Aby szybko przejść do pożądanej opcji, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem na pasku zadań, a następnie w „Ustawienia paska zadań”.Sekundnik na pasku zadań w Windows 11. | Źródło: mat. własnePozostając w temacie paska zadań, aktualizacja Moment 3 wprowadziła też specjalną ikonę, która informuje na pasku zadań o aktywnym połączeniu. Jest to ikona niebieskiej tarczy na tle ikony komputera. Z kolei w polu wyszukiwania pojawiła się ikona, która przekierowuje do usługi Bing AI w przeglądarce Microsoft Edge Aktualizacja Moment 3 pozwala również poszerzyć oknoo trzeci rząd widżetów. To powiedziawszy, sama nie byłam jeszcze w stanie z tej funkcji skorzystać. Zapewne niektórzy użytkownicy dostaną do niej dostęp nieco później. Moment 3 dodaje też obsługę hubów, przycisk umożliwiający szybkie skopiowanie kodu 2FA oraz nowe ustawienia dla klawiatury dotykowej i nie tylko. Aha, zapomniałabym dodać, że Moment 3 zmienia domyślą funkcję klawisza– od teraz aktywuje onŹródło: Bleeping Computer , fot. tyt. Microsoft