Apple niegasnącym wyświetlaczem w iOS 17 zdeklasuje konkurencję z Androidem

A przynajmniej tak twierdzą fani Apple.

Always on display w iOS 17 - jaki będzie?

Najnowsza aktualizacja iOS 17 zostanie zaprezentowana przez Apple w trakcie czerwcowego wydarzenia o nazwie Worldwide Developers Conference 2023 . W poprzednich wpisach na te tematy szerzej prezentowaliśmy liczne nowości, których spodziewamy w kolejnym wydaniu mobilnego systemu operacyjnego dla smartfonów iPhone.z Bloomberga podzielił się właśnie ze światem informacją dotyczącą nieomawianej wcześniej ważnej nowinki, mogącej wynieść funkcję always on display w iPhone'ach na wyżyny użyteczności.w iOS 17 ma być jeszcze bardziej praktyczny niż do tej pory. Źródła zaznajomione z tematem twierdzą, że funkcja ta zostanie wzbogacona o opcje oferowane do tej pory jedynie przez samodzielne produkty firm takich jak Amazon i Alphabet. Mark Gurman przekazał, że iOS 17 będzie oferował specjalny interfejs, który będzie w czytelny sposób wyświetlał kluczowe informacje, w tym pogodę, powiadomienia i spotkania w kalendarzu, gdy iPhone zostanie zablokowany i ustawiony w orientacji poziomej.Smartfony iPhone z niegasnącym wyświetlaczem zrobią użytek z ciemnego tła z jasnym i dużym tekstem, który będzie łatwy do odczytania z dużej odległości. W połączeniu z wprowadzoną w iOS 16 funkcją widżetów na ekranie blokady ma to zwiększyć spektrum zastosowań ekranu always on.