Przeglądarka Opera od teraz z Aria AI. To ChatGPT za darmo

Wyczekiwana nowość.

W lutym tego roku Ania zapowiadała , że ChatGPT zostanie zintegrowany z przeglądarką internetową Opera. Nie tylko miał pozwolić na generowanie tekstu oraz obrazów, śladem rozwiązania z Microsoft Edge , ale również przyspieszyć przeglądanie Internetu. Obietnica ta została właśnie zrealizowana. Aria to nowa usługa AI Opery, będąca efektem współpracy z OpenAI Firma Opera zaprezentowała dziś światu rozwiązanie o nazwie Aria. To sztuczna inteligencja w przeglądarce, udostępniona w ramach współpracy z OpenAI, twórcami głośnego projektu o nazwie ChatGPT . Dzięki niej użytkownicy Opery uzyskują bezpłatny dostęp do usług generatywnej sztucznej inteligencji.

"Sztuczna inteligencja raptownie zmienia i redefiniuje sposób, w jaki pracujemy, przeglądamy sieć i określa na nowo kierunek, w jakim myślimy o przeglądarkach internetowych oraz ich przyszłej roli w życiu online"

"Aria jest naszym pierwszym produktem, który sam siebie nazwał."

"Dzięki Arii nasi użytkownicy mają w pełni zintegrowane i bezpłatne rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie rosnącego potencjału generatywnej sztucznej inteligencji"

"To jednak dopiero początek, jeszcze wiele możliwości przed nami"

Jak skorzystać z Opera Aria?

Nowa Opera One z Aria AI. | Źródło: Opera- mówi Joanna Czajka, Product Director, Opera PC.Aria wykorzystuje autorski silnik Composer, łączący się z technologią GPT od OpenAI i wieloma modelami sztucznej inteligencji. Wzbogacono go o funkcje takie jak wyszukiwanie informacji w sieci, generowanie tekstów, kodu i uzyskiwanie odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów Opery. Aria zna całą dokumentację pomocy technicznej tego narzędzia.Nowa Opera One z Aria AI. | Źródło: Operamówi Stefan Stjernelund, VP Product, Opera Android.- obiecujeUżytkownicy desktopowej przeglądarki internetowej Opera mogą przetestować Arię, pobierając najnowszą wersję Opera One (wersja developer na liście). Na Androidzie da się przetestować usługę w najnowszej wersji beta przeglądarki, którą można pobrać ze sklepu Google Play Warunkiem koniecznym dla uzyskania dostępu do Arii jest utworzenie konta Opera, lub zalogowanie się do istniejącego i dołączenie w ten sposób do białej listy oczekujących. Gdy konto Opera użytkownika zostanie dodane, dostęp do Arii będzie możliwy za pomocą ustawień wersji beta Opery na Androida lub paska bocznego przeglądarki Opera One.Źródło: Opera