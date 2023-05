HUAWEI aktualizuje słuchawki FreeBuds Pro 2

Update firmware'u słuchawek HUAWEI FreeBuds Pro 2.

Co nowego w HarmonyOS 3.0.0.230 (F003H003C90)?

Zmiany w HarmonyOS

Dziennik zmian: wersja 3.0.0.230 (maj 2023)

Dziennik zmian: wersja 3.0.0.178 (październik 2022)

Aktualizacja HUAWEI FreeBuds HarmonyOS 3.0.0.230 (F003H003C90) / Źródło: Wł.

Jak zaktualizować oprogramowanie słuchawek HUAWEI?

Po aktualizacji smartwatcha HUAWEI Watch GT 3 do HarmonyOS 3.0.0.76 , chiński producent zaczął udostępniać update HarmonyOS dla kolejnych urządzeń. Na liście sprzętów znalazły się między innymi słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 2.Aktualizacja firmware’u do wersji 3.0.0.230 wnosi ulepszenia w obszarze, właściwie mowa jest o stabilności połączenia. Co ciekawe, w poprzednim (październikowym) wydaniu HarmonyOS dla FreeBuds Pro 2, Huawei również zoptymalizował połączenie Bluetooth.- Poprawiono stabilność połączenia BluetoothRozmiar aktualizacji HarmonyOS 3.0.0.230 wynosi:- Poprawiono stabilność połączenia BluetoothRozmiar aktualizacji HarmonyOS 3.0.0.178 wynosi: 1,80 MB.1. Otwórz aplikację2. z listy urządzeń wybierz słuchawki3. po przewinięciu ekranu na dół tapnij w4. Sprawdź dostępność aktualizacji.Warto wspomnieć, że przed aktualizacją poziom naładowania baterii w słuchawkach oraz samego etui powinien wynosić min. 20%. Obie słuchawki muszą również znajdować się w Etui (w moim przypadku otwartym).Więcej informacji o słuchawkach można znaleźć w poniższej recenzji:Źródło: HUAWEI AI Life, wł.