Żegnaj, WinRAR. Windows w końcu z natywną obsługą formatów RAR i 7z

Wspaniałe wieści.

Windows 11 z natywną obsługą formatów 7z i RAR

"Od teraz będziecie mogli uzyskać lepszą wydajność funkcji archiwizacji podczas kompresji w systemie Windows"

WinRAR to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów na świecie. Shareware'owa aplikacja do kompresji i archiwizacji danych została pobrana tylko z naszej bazy plików ponad 6,34 miliona razy, co czyni ją 17. najczęściej pobieranym programem w historii Instalki.pl. Wbrew obiegowej opinii WinRAR nie jest darmowy. Wkrótce nie będzie też potrzebny.Microsoft w swoim wtorkowym komunikacie ogłosił, że wprowadzi natywną obsługę plikówdo systemu Windows 11. Do tej pory oprogramowanie Microsoftu wspierało natywnie pliki ZIP, format kompresji, który zadebiutował w 1989 roku. RAR pojawił się w 1993 roku i 30 lat firma z Redmond potrzebowała, aby dostrzec potrzebę jego obsługi. 7z pojawił się w użyciu później, bowiem w 1999 roku.- czytamy na blogu Microsoftu dla programistów. Towarzyszy temu informacja o natywnej obsłudze formatówi wielu innych dzięki otwartoźródłowemu projektowiW najnowszej aktualizacji systemu Windows 11, ogłoszonej wczoraj na dorocznej konferencji firmy Microsoft Build, zagości też cała masa nowych funkcji wspieranych przez sztuczną inteligencję. Temat sztucznej inteligencji odmienianej przez wszystkie przypadki jest w 2023 roku punktem obowiązkowym wydarzeń organizowanych przez każdą wielką korporację.Czy użytkownicy finalnie zrezygnują z nielegalnego użytkowania programu WinRAR? Czy w niepamięć odejdzie wkrótce także darmowy 7-Zip ? Prawdę mówiąc im mniej dodatkowych aplikacji w systemie, tym lepiej. Mam rację?Źródło: Microsoft