Android 14 otrzyma mnóstwo nowych skrótów klawiszowych

Dobre wieści dla użytkowników tabletów.

Android przyjaźniejszy dla fizycznych klawiatur

If you connect a physical keyboard to a large screen device running Android 14, under Settings > System > Keyboard > Physical keyboard, the "keyboard shortcuts" menu will now show a MUCH more comprehensive list of available keyboard shortcuts, as shown below! pic.twitter.com/lwKmvMG5Tq — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 22, 2023

The more comprehensive list of keyboard shortcuts only appears on large screen devices, and it was added in Android 14 Beta 2. On phones/earlier versions of Android, the keyboard shortcuts dialog contained much fewer items. pic.twitter.com/H4rXh1N2tr — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 22, 2023

Android 14 coraz bliżej

powoli pracuje nad tym, aby użytkowanie systemu Android na urządzeniach innych niż smartfony stało się przyjemniejsze. Ma to związek z tym, że gigant wprowadzi do sprzedaży własny tablet, czyli, a także swój pierwszy składany smartfon –. Na planowanych przez niego zmianach skorzystają też jednak niewątpliwie użytkownicy innych tabletów z Androidem.Właśnie dowiedzieliśmy się, że w Androidzie 14 pojawią się ulepszenia, które zadowolą osoby korzystające z tabletów w parze z fizycznymi klawiaturami. Insider Mischaal Rahman poinformował na Twitterze, iż w najnowszej wersji beta systemupojawiło się wiele nowych skrótów klawiaturowych.Android 14 otrzymał nawet nowe menu poświęcone skrótom klawiszowym, dostępne przynajmniej na razie tylko na urządzeniach z dużym ekranem. Dotychczas, czyli w Androidzie 13, takie menu znajdowało się w innej lokalizacji. Teraz znajduje się ono w ustawieniach związanych z klawiaturą fizyczną i jest znacznie obszerniejsze.Wcześniejsza lista skrótów klawiaturowych składała się tylko na 13 skrótów. Android 14 obsługuje natomiast ażdla 29 różnych funkcji. Co ważne, dla lepszej organizacji podzielono je na trzy zakładki. Te zakładki to. Menu dysponuje też wyszukiwarką, która pozwala błyskawicznie odnaleźć potrzebny skrót.Nowe skróty w Androidzie 14 to na przykład Przycisk Wyszukiwania + H, który przenosi użytkownika do ekranu głównego, albo Przycisk Wyszukiwania + Strzałka w lewo, który pozwala na cofnięcie wykonanej akcji. Kliknięcie w sam Przycisk Wyszukiwania to także nowa funkcja, włączająca szufladę z aplikacjami i jej wyszukiwarkę.Co ważne, nowe skróty pojawiły się w Androidzie 14 wraz z możliwością remapowania klawiszy modyfikujących. W związku z tym, jeśli Twoja klawiatura nie posiada przycisku wyszukiwania, będziesz mógł łatwo przypisać jego funkcję klawiszowilub. Domyślnie klawiszena komputerach zna komputerach Apple pozwalają uzyskać szybki dostęp do systemowej wyszukiwarki.Android 14 zapewne zadebiutuje na pierwszych urządzeniach mobilnych pod koniec lata lub na początku jesieni. Oczywiście, najpierw trafi on na urządzenia Google, czyli smartfony Pixel i inne urządzenia z tej rodziny.W tej chwili trwają beta testy systemu Android 14. Wersję beta systemu można jednak zainstalować tylko na wybranych urządzeniach. Więcej na ten temat dowiesz się z niniejszego artykułu oraz oficjalnych informacji opublikowanych przez Google.Źródło: Mischaal Rahman/Twitter