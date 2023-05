Aktualizacja drukarek HP znów zepsuła część urządzeń

Posiadacze tych sprzętów nie mają łatwego życia. Posiadacze tych sprzętów nie mają łatwego życia.



Wygląda na to, że najnowsza aktualizacja wybranych drukarek marki HP wywołała istną lawinę błędów. Użytkownicy skarżą się na obecność niebieskiego ekranu, którego nie da się wyłączyć – nie pomaga nawet reset urządzenia. Firma zdążyła już poinformować, iż pracuje nad rozwiązaniem problemu, choć na razie nie do końca się jej to udaje. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





HP zepsuło szereg drukarek jedną aktualizacją



Aktualizacje bywają kłopotliwe i zdążyliśmy się o tym niejednokrotnie przekonać. Microsoft obecnie pracuje nad rozwiązaniem krytycznego błędu występującego w systemach Windows 10 i Windows 11, natomiast ASUS jednym patchem routerów zabrał wielu osobom dostęp do internetu. Teraz przyszedł czas na kolejną porcję niekoniecznie pozytywnych wieści. O co dokładnie chodzi?



Ostatnio marka HP ma na pieńku z konsumentami. Chodzi o kontrowersyjną decyzję o zablokowaniu możliwości korzystania z nieoryginalnych wkładów z tuszami. Wprowadzony update wykrywa chipy/półprzewodniki i skutecznie blokuje możliwość druku. Spółka tłumaczy się, że chodzi o bezpieczeństwo sprzętu oraz użytkowników, choć spora część osób jest przekonana, iż chodzi o pieniądze. Tymczasem doszło do kolejnej niefortunnej sytuacji.



Drukarki HP OfficeJet (konkretnie model Pro 9020e) otrzymały bowiem aktualizację, która… doprowadziła do ich unieruchomienia. Internauci zgłaszają, iż po zainstalowaniu patcha na dotykowym wyświetlaczu urządzenia pojawia się niebieski ekran zawierający kod błędu 83C000B. Nie pomaga restart sprzętu, niemożliwe jest również wywołanie ukrytego menu serwisowego. Posiadaczom drukarek pozostało więc rozłożenie rąk i czekanie na reakcję producenta.



Źródło: HP



Ten poinformował, że bezustannie pracuje nad tym, by rozwiązać kłopot z blue screenem dotykającym ograniczoną liczbę urządzeń. Sprawa jednak wciąż jest nierozwiązania, co skutecznie irytuje konsumentów. Warto przy okazji poinformować, iż awarią dotknięte zostały drukarki również z Polski – koniecznie więc dajcie znać czy także jej doświadczyliście.



Nie pozostaje nic innego jak uzbrojenie się w odpowiednią dawkę cierpliwości. Miejmy nadzieję, że HP szybko naprawi problem i umożliwi użytkownikom bezproblemowe korzystanie ze sprzętów.



Źródło: HP, BleepingComputer / Zdjęcie otwierające: pexels.com