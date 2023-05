Windows 11 ma w końcu otrzymać widżety z prawdziwego zdarzenia

Widżety, które będą użyteczne.

wprowadzone przezw systemie Windows 11 są dla mnie, i zapewne nie tylko dla mnie, niemałym rozczarowaniem . Są one bowiem zamknięte w swoim małym ekosystemie – nie można przypiąć ich tak jak w smartfonie z Androidem do ekranu głównego, ani gdziekolwiek indziej. Można je co najwyżej odrobinę spersonalizować, zmieniając ich układ czy rozmiary.Teraz wygląda na to, że wszystko to może się zmienić. Jak donosi serwis, Microsoft nareszcie planuje pozwolić na przypinanie widżetów, w tym widżetów, które nie zostały przez niego stworzone, do pulpitu komputera.Warto przypomnieć, że Microsoft kiedyś pozwalał na przypinanie widżetów do pulpitu – w systemie. Jak widać, o Windows Vista można było mówić wiele złego, ale system ten pod pewnymi względami były jedyny w swoim rodzaju. W nim widżety były znane jako. Domyślnie Gadżety znajdowały się w panelu bocznym po prawej strony ekranu, ale każdy z nich można było przenieść na pulpit. Windows Vista oferował widżet zegara, kalendarza, widżety pogodowy, widżet galerii zdjęć, widżet programu Windows Media Player i nie tylko.W Windows 11 mamy do dyspozycji kilkanaście widżetów. Żaden z nich nie może zostać jednak przeniesiony poza obszar okna Widżetów. Nie możemy też dodatkowo zainstalować w systemie zewnętrznych widżetów, co było możliwe w Windows Vista.Już od jakiegoś czasu wiadomo, że Microsoft chce pozwolić na instalowanie w Windows 11 zewnętrznych widżetów, stworzonych przez niepowiązanych z nim deweloperów. Taka opcja jest już testowana w kanalew ramach programui prędzej czy później trafi do wersji stabilnej systemu.Sprawienie, by widżety w końcu można było przypinać w Windows 11 do pulpitu, byłoby ze strony Microsoftu następnym logicznym krokiem. O tym, że gigant zzamierza taką funkcjonalność wprowadzić, świadczą dokumenty, do których serwis Windows Latest podobno uzyskał dostęp.