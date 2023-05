Aktualizacja iOS 16.5 sprawiła, że oryginalne akcesoria Apple nie działają

Niezła wtopa.



Najnowsza aktualizacja iOS dla smartfonów Apple iPhone została wydana w piątek, 19 maja.



iOS 16.5 psuje kompatybilność z akcesoriami Apple

Po zainstalowaniu iOS 16.5 i iPadOS 16.5 rozgoryczeni użytkownicy telefonów iPhone oraz tabletów iPad donoszą, że jedno z oficjalnych akcesoriów przestało działać. Aktualizacja z jakiegoś powodu uniemożliwia korzystanie z kosztującej 239 złotych przejściówki ze złącza Lightning na złącze USB 3 aparatu.



