Wiemy, jak będzie działał i wyglądał mDowód. Jest na co czekać?

Zaprezentowano właśnie działanie narzędzia mDowód, który wkrótce trafi do rządowej aplikacji mObywatel – poznaliśmy nie tylko jego wygląd, ale również wdrożone funkcjonalności. Wygląda na to, że najbardziej wrażliwe zostaną nieco bardziej ukryte, natomiast użytkownik będzie lepiej informowany o samym działaniu tegoż rozwiązania. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej, bo nadchodzące zmiany dotyczą sporego grona Polaków.





mDowód doczeka się kolejnych zmian



Pod koniec marca informowaliśmy Was o wprowadzeniu rewolucyjnych zmian do aplikacji mObywatel – przeprojektowany zostanie m.in. jej wygląd. Będzie bezpieczniej, nowocześniej i schludniej, a poza tym zapanuje większy porządek. Oprócz tego spodziewać należy się znaczących usprawnień jeśli chodzi o dostęp do poszczególnych dokumentów. Ma to poniekąd związek z ustawą przyjętą kilka miesięcy temu przez rząd.



Usługa mobilna w większości przypadków zastąpi już niedługo fizyczny dowód osobisty – będzie on nam niezbędny (niemalże) wyłącznie w momencie podjęcia próby przekroczenia za granicę. Nie dziwi więc fakt, iż do cyfrowego mDowodu także planowane jest wdrożenie szeregu istotnych zmian. Zaprezentował je właśnie obecny Minister Cyfryzacji, Janusz Cieszyński. Na opublikowanym materiale wideo możemy ujrzeć szczegółową prezentację nadchodzących poprawek.





Jak będzie wyglądał mDowód? Ano tak pic.twitter.com/5BLO5XsXTU — Janusz Cieszyński (@jciesz) May 19, 2023

Jeśli chodzi o kwestie wizualne, to dokument w zasadzie wygląda bardzo podobnie do tego, co obecnie znajdziemy w mObywatelu. Należy jednak zwrócić uwagę na ukazujący się komunikat informujący o różnicach względem fizycznego dokumentu – ten cyfrowy posiadać będzie inną serię, numer oraz termin ważności. Poza tym użytkownik będzie miał do dyspozycji dwie funkcje – „Potwierdź swoje dane” oraz „Dane dokumentu”. Ta pierwsza spowoduje wygenerowanie kodu QR, druga z kolei wyświetli szereg danych osobistych.



To dobre zmiany, ponieważ poufne informacje staną się nieco bardziej ukryte, co z pewnością ucieszy znaczą część obywatelu. Teraz wszystko jest na wierzchu, co nie robi dobrego wrażenia. Nie da się ukryć, iż mObywatel 2.0 zaczyna nabierać kształtów i widać, że wszystko jest dosyć przemyślne oraz spójne. Pozostaje więc czekać na debiut ogromnej aktualizacji.



Wiele wskazuje na to, iż stanie się to już za kilka tygodni. Na zrównanie cyfrowego dowodu z tym fizycznym poczekamy jednak troszkę dłużej. Jeśli jednak nie możecie doczekać się premiery, to Ministerstwo Cyfryzacji stworzyło interaktywną makietę oprogramowania, gdzie bez problemu jesteście w stanie przeklikać przez większość powoli wdrażanych funkcji i narzędzi.



Źródło: Twitter / Zdjęcie otwierające: gov.pl