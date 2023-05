Huawei Watch GT 3 z aktualizacją HarmonyOS 3.0.0.76

Majowy update firmware'u Huawei Watch GT 3.

Co nowego w wersji 3.0.0.76 (SP1C00M11)?

Zmiany w HarmonyOS 3

Dziennik zmian wersja 3.0.0.76

Zoptymalizowano działanie systemu w pewnych sytuacjach

Dziennik zmian wersja 3.0.0.73

Dodano przełączniki skrótów aplikacji Latarka i Ekran blokady od menu skrótów

Dodano funkcję Połącz z nowym telefonem do menu Bluetooth w Ustawieniach

Dodano możliwość wysyłania szybkich odpowiedzi na wiadomości w aplikacjach: Instagram, Viber i Line po połączeniu zegarka z telefonem z systemem Android / EMUI

Dodano "stylowe" tarcze zegarka

Dodano kalejdoskopową tarczę zegarka (umożliwiającą dodanie spersonalizowanego obrazu tarczy zegarka poprzez wybranie własnych zdjęć oraz zapewnienie efektu kalejdoskopu podczas obracania koronki zegarka)

Dodano efekt ruchu łuku podczas przewijania na liście wyboru tarczy zegarka

Dodano więcej kolorów oraz tryb migania.

Aktualizacja Huawei Watch GT 3 HarmonyOS 3.0.0.76 (SP1C00M11) / Źródło: Wł.

Jak zaktualizować oprogramowanie urządzenia Huawei?

Po kwietniowej aktualizacji oprogramowania układowego smartwatcha Huawei Watch GT 3 Pro do wersji 3.0.0.76 (C00M05), Huawei zaczął udostępniać update HarmonyOS dla kolejnego zegarka. Tym razem mowa jest o Huawei Watch GT 3 (JPT-B19).Między wersją 3.0.0.73 a 3.0.0.76 nie odnotowaliśmy spektakularnych zmian. Ogólnie rzecz biorąc zoptymalizowano. Natomiast to poprzednie wydanie HarmonyOS, czyli 3.0.0.73 (z marca 2023) wprowadziło do smartwatcha Huawei Watch GT 3 nowe funkcje. Poniżej znajduje się ich lista.