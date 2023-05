Coco Valley - tak trzeba żyć (recenzja gry)

Przyjemny i nieskomplikowany tytuł.

Coco Valley – kolorowa gra symulacyjna

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 5,49 zł-419,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Gry są dla wielu osób rozrywką idealną. Zapewniają skoncentrowaną dawkę rozrywki i emocji. Często związanej z rywalizacją z innymi graczami. Nie każdy szuka jednak na swoim smartfonie tego typu pobudzenia. Niektórzy chcą się zrelaksować po ciężkim dniu w pracy przy prostej i miłej dla oka grze, bez zbędnego pośpiechu.Coco Valley świetnie spełnia to założenie. Mamy tu bowiem do czynienia z nieskomplikowaną grą symulacyjną. Uprawiamy ziemię, rozbudowujemy infrastrukturę i dekorujemy wnętrza. Wszystko w kolorowej i starannie wykonanej oprawie.Mechanika gry jest banalna - po prostu wskazujemy palcem elementy - w ten sposób wycinamy krzaki, uprawiamy warzywa, budujemy warsztat itp. Wszystko niezwykle czytelne, bez zbędnych elementów. W taki sposób musimy zagospodarować cały teren, aby później przejść na kolejną wyspę. Nie brakuje również opcji interakcji z innymi "farmerami".Gra nie męczy przy tym reklamami i koniecznością zbyt długiego oczekiwania na odnowienie energii. Zachowany został rozsądny umiar - możemy w spokojnym tempie bawić się za darmo, mikropłatności nie atakują na każdym kroku.Coco Valley to bardzo udana produkcja. Ma sielankowy charakter i z całą pewnością pozwala się zrelaksować. Miejmy nadzieję, że wraz ze wzrostem popularności spokoju nie zmąci hałas marketingowy..