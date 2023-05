Nie bój się o literówki. Google Chrome poprawi je za Ciebie

Nowość, która może się przydać. Nowość, która może się przydać.



Google poinformowało o wdrożeniu nowej funkcji do przeglądarki Chrome. Od teraz będzie ona sprawdzać obecność literówek w adresach URL i domyślać się, co mieliśmy na myśli. Na podstawie tego wyświetli sugerowane witryny i pozwoli użytkownikom wybrać najbardziej pasującą pozycję. Rozwiązanie może okazać się przydatne zwłaszcza wtedy, gdy na szybko próbujemy odwiedzić konkretną stronę. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Google Chrome poprawi literówki w adresach URL



Google Chrome to najpopularniejsza przeglądarka na świecie i raczej nic się długo w tej kwestii nie zmieni. Koncern jest jednak zobligowany wobec swoich klientów do regularnego dostarczania jakościowych aktualizacji. Użytkownicy muszą mieć bowiem poczucie, że korzystają z jakościowego narzędzia – zwłaszcza jeśli mówimy o aplikacji umożliwiającej przeglądanie internetu. Nie zawsze się to jednak udaje.



Najnowszy update zdaje się jednak być dosyć interesujący. Dotyczy on na razie wyłącznie desktopowej wersji przeglądarki, osoby korzystające z niej na urządzeniach mobilnych muszą uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości. Chodzi tu o wdrożenie systemu sprawdzającego literówki we wpisywanych adresach URL. Chyba każdemu zdarzyło się choć raz popełnić taki błąd – nawet jeśli chodzi o stronę odwiedzaną każdego dnia. Wtedy człowiek albo widzi error lub ukazuje mu się niekoniecznie ta konkretna witryna.



Google chyba zdaje sobie sprawę ze skali problemu, bowiem jeśli teraz zaczniemy wpisywać adres zawierający błąd, to narzędzie podpowie sugerowane witryny na podstawie tego, co według nieco konsument miał na myśli. Wtedy nie trzeba usuwać znaków i wpisywać ich na nowo – wystarczy kliknąć w wyświetloną propozycję. Brzmi dobrze, prawda? Jeśli nie widzicie jeszcze u siebie opisanej powyżej funkcjonalności, to pozostaje uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



To jednak nie koniec interesujących nowości. Google przy okazji zapowiedziało rozwój funkcji napisów na żywo – teraz będzie można wpisać odpowiedź podczas rozmowy telefonicznej, system następnie odczyta ją na głos swojemu rozmówcy. Na samym początku narzędzie zadebiutuje wyłącznie na najnowszych urządzeniach marki Pixel, lecz później pojawi się również na innych smartfonach z systemem Android na pokładzie.



Źródło: Google



Mapy Google z kolei wzbogacą się o lepszą widoczność ikony wskazującej na dostępność miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory dostęp do funkcjonalności był nieco utrudniony i ukryty – w końcu się to zmieni. Oprócz tego ogłoszono szereg innych rozwiązań przydatnych dla użytkowników niewidomych lub niedowidzących.



Źródło: Google



Nie da się ukryć, iż mówimy o dosyć istotnych rozwiązaniach nadchodzących do usług Google.



Źródło: The Verge, Google